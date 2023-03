Aperte le iscrizioni (fino al 31 marzo) a GAIA – chiamata pubblica per la Terra, guidato da ErosAntEros

La compagnia ravennate ErosAntEros lancia una chiamata pubblica per affrontare insieme alla cittadinanza il tema fondamentale del cambiamento climatico con un laboratorio teatrale legato alla produzione del nuovo spettacolo GAIA, che, coprodotto da Ravenna Festival e POLIS Teatro Festival, debutterà il 10 e 11 giugno al Teatro Alighieri, prevedendo il coinvolgimento di non professionisti in scena.

Il laboratorio è riservato a un massimo di 20 persone, sensibili all’emergenza climatica, con le quali gli artisti condivideranno il processo creativo dello spettacolo, coinvolgendo i partecipanti in scena durante le repliche di GAIA a Ravenna.

Il percorso partecipativo si svilupperà tra aprile e giugno 2023. Il primo appuntamento è previsto per martedì 4 aprile alle 20 presso il circolo Il Portoncino (via Portoncino 4, Ravenna) e sarà seguito da appuntamenti settimanali di due ore, ogni martedì alle 20 nello stesso luogo. Successivamente, i partecipanti saranno impegnati in alcune serate di prova: il 30 e il 31 maggio presso il Teatro Socjale di Piangipane e l’8 e il 9 giugno al Teatro Alighieri. Il percorso terminerà con il debutto di GAIA il 10 e l’11 giugno al Teatro Alighieri.

Per iscriversi è necessario compilare il form online (link: https://forms.gle/JynDAnwHs2z1CUdi7) entro il 31 marzo.

Il laboratorio è gratuito, previa adesione all’associazione EROSANTEROS APS.

Per maggiori informazioni: organizzazione@erosanteros.org

Il laboratorio fa parte del progetto GAIA – a climate performance that evolves in relation with the places it meets, vincitore dell’importante bando di EFFEA – European Festivals Fund for Emerging Artists (nato su iniziativa dell’European Festivals Association e con il contributo dell’Unione Europea).

ErosAntEros – POLIS Teatro Festival

Francesca Mambelli | comunicazione@erosanteros.org | 3403868758

http://erosanteros.org | http://polisteatrofestival.org

BIO

Davide Sacco e Agata Tomsic sono fondatori e direttori artistici della compagnia teatrale ErosAntEros da gennaio 2010. La loro ricerca porta avanti un teatro impegnato che non rinuncia al valore estetico della forma, in forte relazione con la storia, il presente e i territori in cui viene creato, con l’obiettivo di agganciare il teatro alla vita e fare dell’immaginazione un’arma per trasformare il reale.

Negli anni sono stati prodotti e sostenuti da importanti istituzioni teatrali, quali ERT – Emilia Romagna Teatro / Teatro Nazionale, TNL – Théâtre National du Luxembourg, Ravenna Festival, Campania Teatro Festival, Teatro della Toscana, TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro della Tosse.

Hanno preso parte a diversi progetti internazionali presso: il Festival d’Avignon (nel 2022 con European Theatre Convention; nel 2018 con ProHelvetia e MiBACT), la candidatura di Piran2025 Capitale Europea della Cultura (consulenti artistici 2019-2020), il F.I.N.D. plus festival dello Schaubühne di Berlino (nel 2015, con il Progetto Prospero di ERT – Emilia Romagna Teatro), il Grotowski Institute di Wroclaw e il Nordisk Teaterlaboratorium di Holstebro (2014-2017, con Odin Teatret).

Nel 2018 fondano POLIS Teatro Festival che, sotto la loro direzione, ospita ogni anno a maggio a Ravenna i protagonisti della scena internazionale contemporanea e realizza progetti partecipativi che prevedono un forte coinvolgimento dei cittadini.

POLIS Teatro Festival è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna. Ogni anno accede ai contributi di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Otto per Mille della Chiesa Valdese, Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.