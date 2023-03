Prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea alcuni studenti hanno letto testi di Dante Alighieri

Il 25 marzo si è celebrato il Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, nel giorno in cui, nel 1300, come concordano gli studiosi, iniziò il viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. Nella seduta di martedì 28, il Consiglio comunale di Faenza è stato aperto da un momento dedicato a questa ricorrenza, un appuntamento, quella in Consiglio, che ha avuto inizio nel 2021, in occasione del settecentesimo anniversario dalla morte di Dante, grazie all’interessamento e alla partecipazione degli studenti del Liceo Torricelli – Ballardini di Faenza.

Come per lo scorso anno, anche per il 2023, si è voluta mantenere la celebrazione per tenere viva quella passione, la voglia di indagare, studiare e attualizzare il pensiero e la poetica dantesca, non solo in occasione degli anniversari.

Chiara Dalpiaz (ind. Classico), Luca Pozzi (ind. Scienze Umane), Irene Roncasaglia (ind. Scientifico), Sara Scardovi (ind. Artistico), Artea Calderoni (ind. Scienze Applicate) e Alessandro Carapia (ind. Linguistico) sono gli studenti che, coordinati dalle insegnanti Alessandra Neri e Giovanna De Filippo, hanno guidato i consiglieri, la giunta e il pubblico in un percorso con letture da diversi testi del Poeta accompagnandoli con commenti utili a leggere il presente.