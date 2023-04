Le attività si svolgono nella sede della biblioteca Trisi dalle 16.30 alle 18.30

Alla biblioteca Trisi lunedì 3 aprile torna Abbiamo fatto…B.A.M. a cura dell’ Archivio Storico del Comune di Lugo. Dalle 16.30 si comincia con una breve introduzione sull’evoluzione della scrittura e dei suoi supporti e a seguire gioco con materiali e strumenti per sperimentare con mano le tecniche di una volta!

In questo incontro verranno costruiti papiro e pergamena

Le attività si svolgono nella sede della biblioteca Trisi dalle 16.30 alle 18.30 e sono consigliati ai bambini tra i 7 e i 10 anni.

Martedì 4 aprile alle 16.45 lettura per bambini da 3 a 6 anni del libro di Henriette Bichonnier, “Il mostro peloso”, un testo conosciuto in tutto il mondo che compie quarant’anni. E’ un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “La Mappa e il Tesoro: letture dei grandi ai bambini e alle bambine, percorsi per leggere in famiglia”dell’Associazione Fatabutega di Ravenna, di cui la Biblioteca Trisi è partner insieme alle biblioteche Classense di Ravenna e Manfrediana di Faenza. Nella sezione ragazzi della Trisi le atelieriste di Fatabutega leggeranno il libro e, a seguire, aiuteranno ognuno dei partecipanti a costruire un proprio divertente e acrobatico Mostro…

Mercoledì 5 aprile alle 17.30, nell’ambito della rassegna “Sguardi di donne, percorsi di scrittura al femminile, Carmen Plaza presenta il libro”Lei” illustrato da Alessandro Coppola e pubblicato in Italia dalla La Compagnia del Libro

L’autrice sarà intervistata dalla direttrice della Trisi Maria Chiara Sbiroli

Quante vite, quanti percorsi personali, quanti modi di essere si racchiudono in Lei? Una Lei da non confinare in banali definizioni, impossibile da descrivere con gli stereotipi. Che afferma il suo essere con molteplici sfumature e sensibilità, tutte preziose e indispensabili per ognuno di noi, per la nostra crescita civile e la nostra educazione sentimentale. Lei… è, semplicemente. E ci guarda dentro.