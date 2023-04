Il suo testo “La danza delle api” è stato selezionato tra le migliori drammaturgie

Si terrà il 30 aprile, presso l’Altrove Teatro Studio di Roma, la finale del bando “PROSIT! Nuove drammaturgie per un nuovo teatro” a cui Silvia Rossetti, ravennate classe ’91, parteciperà con il testo “La danza delle api”. In scena, a portare in vita le parole dell’autrice, ci saranno Camilla Berardi, attrice, performer e collega di Rossetti nel collettivo Spazio A, ed Elisa Pol, anch’essa attrice e performer della compagnia Nerval Teatro, attiva da più di quindici anni sul panorama nazionale. Durante la serata della finale sia il pubblico che la giuria tecnica voteranno per decretare il vincitore tra i quattro finalisti. Quest’ultimo entrerà a far parte della stagione di prosa 2023-2024 dell’Altrove Teatro Studio. Il premio nasce come “contenitore” per le numerose compagnie del panorama teatrale italiano che siano in grado di produrre un teatro di parola che sia attuale. Esso valorizza le tematiche radicate nel presente e gli allestimenti più semplici, atti a valorizzare prima di tutto il testo e il livello artistico dei professionisti.

Silvia Rossetti è una drammaturga e docente romagnola. Laureata in Italianistica e Scienze Linguistiche all’Università di Bologna si forma attraverso stage, corsi e laboratori dedicati al teatro e alla voce presso la Compagnia “Le belle bandiere”, l’Officina della Musica e Lady Godiva Teatro. È attualmente presidente dell’associazione culturale Galla & Teo, dedicata al coordinamento di laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti, e parte stabile del collettivo teatrale Spazio A. Ha all’attivo diverse pubblicazioni e riconoscimenti in campo narrativo, una residenza artistica in collaborazione con Collettivo Zenobia con il progetto “La terra, il mare e i suoi mostri” (Call RIFUGI – MaMiMò Teatro Piccolo Orologio), è stata semifinalista al Premio Campiello Giovani nel 2011 e finalista nel 2022 al concorso “Network Drammaturgie Nuove”.