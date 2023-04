Sabato 15 aprile, alle ore 15.30, presso la Biblioteca comunale

La Pro Loco Russi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 15.30, presso la Biblioteca Comunale di Russi (via Godo Vecchia 10), presenta la pubblicazione IL CASO DI MENGHINO MEZZANI TRA DANTE E LA ROMAGNA, una importante ricerca curata dai professori Luca Azzetta dell’Università degli studi di Firenze e Marco Petoletti dell’Università Cattolica di Milano.

Menghino Mezzani, indicato dai contemporanei come familiaris et socius Dantis nostri, apparteneva a una famiglia che dai territori intorno a Mezzano si era trasferita nella località di Pezzolo di Russi. Menghino, che svolse l’attività di notaio e rimatore nel ravennate e visse tra il 1295 c. e il 1375-76, fu ammiratore e amico di Dante nonchè amoroso cultore della sua memoria e della sua poesia. Accompagnò Dante nelle visite ai territori intorno a Ravenna e probabilmente fu al suo capezzale.

Risulta che il Mezzani dedicò a Dante un epitaffio di sei esametri ritmici: «Inclita fama cuius universum penetrat orbem» (Dante ‘la cui inclita fama penetra per tutto l’universo’). Il suo nome è stato accostato a un manoscritto del sec. XIV, datato 1363, che dopo essere transitato per la collezione di Thomas Phillipps (con segnatura 8881), è ora ad Austin, University of Texas, Chronicle Library, H.R.C. 45. Il testo del poema è preceduto da sommari in terza rima (per Inferno e Purgatorio) e accompagnato da glosse esegetiche in latino per gran parte dell’Inferno e per qualche canto del Purgatorio.

Alla presentazione del volume saranno presenti i rappresentanti degli enti promotori e finanziatori dell’opera (l’Amministrazione Comunale di Russi, in persona della Vice Sindaco Anna Grazia Bagnoli, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna in persona del suo presidente Ernesto Giuseppe Alfieri, la Pro Loco Russi col suo presidente Luigi Rusticali) nonché i curatori del libro.

