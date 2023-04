Le proiezioni serali hanno inizio alle 21

Sono le ultime settimane per la decima edizione della stagione di “Cinema Palazzo Vecchio” a Bagnacavallo, che ha preso il via a fine ottobre 2022 e si concluderà il 19 aprile.

Il prossimo film in programma è “Air – La storia del grande salto” di Ben Affleck.

Le proiezioni sono previste da venerdì 7 a domenica 9 aprile ogni sera alle 21 e domenica anche alle 16. Inoltre martedì 11 in serata il film verrà proposto in versione originale sottotitolata in italiano.

Il film, con un grande cast, narra la storia della celebre linea di calzature sportive Air Jordan che ha unito la Nike e l’allora semisconosciuto Michael Jordan.

La programmazione proseguirà poi mercoledì 12 con “Él” di Luis Buñuel per la rassegna “Il Cinema Ritrovato” in collaborazione con la Cineteca di Bologna, in versione originale con sottotitoli, mentre per il fine settimana 14-16 aprile tornerà “Air – La storia del grande salto”.

La stagione si concluderà mercoledì 19 con un altro appuntamento con “Il Cinema Ritrovato”, il celeberrimo “I guerrieri della notte – The Warriors” di Walter Hill, anche in questo caso in versione originale con sottotitoli.

Il cinema tornerà poi a Bagnacavallo già a giugno con la stagione estiva all’Arena delle Cappuccine.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La stagione “Cinema Palazzo Vecchio” è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio