Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo propone mercoledì 12 aprile, per la rassegna “Il Cinema Ritrovato” in collaborazione con la Cineteca di Bologna, il film “Él” di Luis Buñuel in versione originale con sottotitoli in italiano.

A 70 anni dalla sua realizzazione e a 40 dalla scomparsa di Buñuel torna al cinema, restaurato in 4K, uno degli esiti massimi del suo cinema. Girato, come altri capisaldi della sua filmografia, durante l’esilio forzato di Buñuel in Messico per sfuggire alle maglie del regime franchista, “Él” è la cronaca dettagliata del terrificante calvario vissuto dalla vittima di un marito megalomane, gelosissimo e paranoico.

Famoso per il suo umorismo corrosivo e per il suo perenne surrealismo, Buñuel realizza con “Él” uno dei suoi film più complessi e maggiormente caratterizzati da una narrazione tesa ed ellittica, concludendosi con una delle più inquietanti scene finali mai girate.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La proiezione ha inizio alle 21.

La stagione di Cinema Palazzo Vecchio è gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio