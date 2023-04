Appuntamento venerdì 14 aprile alle 21, nell’ambito di Crossroads. Ingresso 15 euro

Ultima tappa della rassegna jazz Crossroads a Fusignano con Francesco Bearzatti e Carmine Ioanna, in concerto all’auditorium «Arcangelo Corelli» (vicolo Belletti 2) venerdì 14 aprile alle 21.

La rassegna si conclude con Francesco Bearzatti e Carmine Ioanna. Insieme rappresentano la contaminazione delle sonorità popolari con il jazz e della musica contemporanea con la world music. Favolando (disco pubblicato nel 2019 su etichetta Artesuono) è il frutto di un lungo percorso condiviso dai due artisti,realizzato dopo un paio di anni di attività dal vivo. Bearzatti è oramai conosciuto come un’artista di fama internazionale. La formazione con la quale più si identifica è il Tinissima Quartet, ma si dedica comunque a numerose altre collaborazioni, come dimostra questo duo dalla strumentazione insolita ma non inedita. Carmine Ioanna, invece, si forma come pianista e fisarmonicista seguendo gli studi classici. Il jazz è comunque da sempre parte dei suoi interessi. Di particolare rilievo sono il suo sodalizio artistico con Roy Paci e i tour internazionali con il Cirque du Soleil. Le sue più recenti incisioni discografiche sono del 2021, su etichetta Abeat della Ioanna Music Company, con un cast variegato, e Ramificazioni, in duo con Domenico Cipriano e Paolo Fresu come ospite.

L’ingresso costa 15 euro, 13 euro ridotto (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola e Touring Club Italiano). Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0544 405666 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), email info@jazznetwork.it. Biglietteria serale dalle 19.30 (telefono 338 2273423).

I concerti sono organizzati da Jazz Network, in collaborazione con il Comune di Fusignano e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l’ufficio Cultura allo 0545 955665, (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì anche dalle 15 alle 17).