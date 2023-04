il Comune ha deciso di estendere l’orario di visita nei pomeriggi del sabato e della domenica

Considerata l’importante affluenza registrata negli ultimi mesi al Museo Francesco Baracca, e la volontà di potenziare le aperture condivisa con l’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, il Comune ha deciso di estendere l’orario di visita nei pomeriggi del sabato e della domenica portando a quattro le ore in cui le sale saranno a disposizione dei visitatori.

Ecco i nuovi orari del museo: da martedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, tutti i sabati e le domeniche, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Oltre alla consolidata collaborazione con Auser per i servizi di custodia e guardiania, questa estensione oraria che rende il museo ancora più accessibile, è possibile grazie ad un nuovo accordo con l’associazione lughese “La Squadriglia del Grifo” e partirà già da sabato 15 aprile in occasione di Lugo Vintage Festival, coinvolgendo in questo progetto, giovani studenti e neolaureati e formandoli sul patrimonio e le collezioni museali.

“Siamo molto felici per questa nuova primavera del nostro Museo – spiega l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. Ringrazio il direttore Massimiliano Fabbri e la struttura comunale per la velocità con cui è stato messo a punto il progetto. Sottolineo l’importanza di coinvolgere i giovani in questo potenziamento delle aperture”.