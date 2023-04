con il ritorno di Abbiamo fatto…B.A.M.

Una settimana sempre intensa alla biblioteca Trisi con il ritorno di Abbiamo fatto…B.A.M. e tanti altri appuntamenti tra la lingua cinese e i supereroi.

Lunedì 17 aprile, dalle 15, il consueto appuntamento con l’Associazione Mondo Rosa.

Un pomeriggio da passare in compagnia chiacchierando e realizzando i tanti progetti a scopo benefico, come le famose Pigotte per l’Unicef oppure lavori a maglia per i bambini prematuri degli ospedali della Romagna e di Macerata.

Martedì 18 aprile, dalle 17, torna Abbiamo fatto…B.A.M. con “La biblioteca in gioco”. Pomeriggi all’insegna del divertimento e dello stare insieme, scoprendo i tantissimi giochi da tavolo della biblioteca! Per bambini dai 6-11 anni.

Mercoledì 19 aprile è il giorno delle Letture al pancione: alle 17 in biblioteca, un’iniziativa dedicata ai genitori in attesa per far conoscere i benefici della lettura e i libri più adatti nel primo anno di vita.

In collaborazione con la rete Nati per Leggere e il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Saranno presenti il Dott. Marzo Zucchini, pediatra di libera scelta, e Valentina Cricca, educatrice ed operatrice del CPF.

Richiesta la prenotazione

Giovedì 20 aprile, Giornata della lingua cinese al parco del Tondo. Dalle 17 alle 19 un pomeriggio dedicato al Patto di Amicizia con la città di Tai’an. Letture, giochi, dimostrazioni di kung fu e agopuntura. La biblioteca Trisi collaborerà all’iniziativa con l’esposizione di libri per imparare il cinese e con i volumi donati alla biblioteca dalla Città Amica di Tai’an

Venerdì 21 aprile, alle 21 in collaborazione con la libreria fumetteria MOMOMANGA:

Supereroico, storia di un genere dal 1938 a oggi, con Claudio Lolli

Una serata alla insegna della tradizione dei supereroi, personaggi caratterizzati da forte coraggio e abilità straordinarie che trascorrono parte del loro tempo a combattere contro mostri, alieni, disastri naturali, criminali e supercriminali. Storie nate all’interno del mondo del fumetto, che poi sono diventate popolari nel mondo del cinema, della televisione, della narrativa e dei videogiochi.