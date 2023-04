L’evento organizzato da SiPosta Agenzia Ravenna in collaborazione con il Caffè Belli si è svolto presso First Floor-Arte Musica Danza

Si è conclusa positivamente l’esperienza della presentazione del libro di Filippo Pugliese, “Per le vie del mondo sui sentieri dell’umanità”, organizzata da SiPosta Agenzia Ravenna in collaborazione con il Caffè Belli, che si è tenuta il 15 aprile presso First Floor-Arte Musica Danza.

“È stata una serata coinvolgente – racconta Rosanna Palo di SiPosta Agenzia Ravenna –, emozionante dove si è avuto modo di viaggiare pur rimanendo comodamente seduti. Oltre ai commenti sul libro è stato proiettato un video molto gradito dal pubblico sui viaggi, che sono stati tantissimi: Filippo ha infatti visitato 65 paesi e più di 800-900 posti.

Il racconto ha portato il pubblico in Africa, Asia, America Latina, Stati Uniti, Europa, in Basilicata e poi ancora in Antartide e in Oman, in Birmania, Argentina e poi Europa Basilicata; e poi ancora in Africa; un’esperienza veramente unica che ha fatto sognare tutti i presenti, perché ognuno ha voglia di vivere esperienze”.

“IL sogno è IL viaggio prima che cominci e poi è quello che si vive durante. E chi viaggia con Filippo vive l’esperienza emozionale. Inevitabilmente a volte si scontra ma poi si incontra e si integra nella cultura del luogo che visita. IL viaggiatore quando torna a casa torna sempre arricchito! Portiamo via sempre qualche cosa di diverso da quando siamo partiti”: questo è il messaggio di Filippo, ma anche quello di SiPosta Agenzia Ravenna, aggiunge Rosanna Palo.

SiPosta Agenzia Ravenna assume l’impegno di continuare questo viaggio nella cultura: da oggi in poi negli uffici si trova il libro di Filippo, che può essere acquistato e l’agenzia ha in programma di ripetere questa esperienza con altri scrittori.

Da cosa nasce questa collaborazione con il mondo editoriale e letterario? “Nasce ancor prima dell’apertura dell’agenzia – conclude Rosanna Palo –, a pochi giorni dall’inaugurazione siamo stati contattati dalla Casa Editrice per ragazzi Edizioni Colombo, con sede a Marina di Ravenna. Avevano appena scoperto della nostra imminente apertura e, vista la volontà di ampliarsi verso il centro della città, ci hanno proposto di collaborare esponendo alcuni loro volumi al pubblico”.

Rosanna Palo ringrazia tutti coloro che erano presenti sabato sera: “un pubblico di intenditori, di lettori e di viaggiatori”; continua poi a ringraziare ovviamente Filippo e il presidente nazionale del CTA, Matteo Altavilla, il dirigente del CTA di Ravenna, Bruno Pini, la professoressa Laura Montanari, preziosissima collaboratrice, e Monica Pezzani, titolare del Caffè Belli e del First Floor. Ringraziamento particolare per l’editore Carlo Serafini e anche per Ravenna24ore.it, “che ha dedicato alla nostra iniziativa tanta visibilità e che continua ancora a dedicare visibilità alla nostra attività”.