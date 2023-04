Appuntamento giovedì 20 aprile alle 11 in piazza della Libertà

Giovedì 20 aprile alle 11 appuntamento in piazza della Libertà a Castiglione di Ravenna per il taglio del nastro della nuova sede della biblioteca Celso Omicini.

Ospitata fino a poco tempo fa nella sede del Consiglio territoriale, la biblioteca si è trasferita nei nuovi locali di piazza della Libertà 10 e ha rinnovato completamente il proprio aspetto, con un progetto presentato alla cittadinanza lo scorso gennaio. I due piani della nuova sede sono stati completamente riallestiti con arredi funzionali, scaffali colorati e capienti che rendono più accoglienti e spaziosi gli ambienti. Vi si potrà trovare anche un nuovo spazio per bambine e bambini dagli 0 ai 6 anni e l’area game e ludoteca per ragazze e ragazzi. Fra le novità anche gli scaffali tematici dedicati ai libri dal mondo (in lingua straniera) e alla lettura accessibile, nonché una sezione dedicata all’attualità.

A partire dal 20 aprile un ricco calendario di appuntamenti aspetta grandi e piccoli per festeggiare la nuova apertura e ribadire che la biblioteca si fa spazio di esperienza e incontro fra identità e bisogni diversi. Le iniziative, che si collocano all’interno della campagna nazionale del Maggio dei libri del Centro per il libro e la lettura (Cepell), vedranno come protagonisti, fra gli altri, il Teatro delle Albe con Odisèa, il rapper Moder con un laboratorio di scrittura rap, l’associazione Fatabutèga e le volontarie “Nati per Leggere” con letture e laboratori dedicati ai più piccoli.

Per la realizzazione della giornata d’inaugurazione e per le iniziative speciali della settimana a seguire l’Istituzione Biblioteca Classense si è avvalsa della collaborazione dell’ufficio Decentramento, del Consiglio territoriale, dell’istituto comprensivo intercomunale Ravenna/Cervia e dell’associazione castiglionese Umberto Foschi, che ringrazia.

«Con questa che sarà una bellissima festa», dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, «restituiamo a tutta l’area sud del nostro comune un presidio culturale rinnovato e ampliato che si rivelerà strategico nell’attuare e valorizzare quel “policentrismo culturale” di cui un territorio vasto come il nostro ha un profondo bisogno».

«La nuova sede della biblioteca Omicini offre uno spazio più bello, luminoso e accessibile del precedente, affacciato sulla piazza principale. Sarà, soprattutto per bambini e ragazzi, un luogo di aggregazione e di rinnovata offerta culturale, per dare sempre più slancio alla creazione di un sistema bibliotecario diffuso sul territorio», aggiunge Silvia Masi, direttrice della Biblioteca Classense.

Biblioteca Celso Omicini di Castiglione di Ravenna: gli appuntamenti in occasione dell’inaugurazione della nuova sede

• Giovedì 20 aprile › ore 11

Tutti in piazza con un libro. Inaugurazione e taglio del nastro per la nuova sede della Biblioteca “Celso Omicini”

• Venerdì 21 aprile › ore 15

Tutti in gioco. Apertura straordinaria della Biblioteca per giocare nella nuova area game

• Sabato 22 aprile › ore 10

Letture piccolissime. Le lettrici e i lettori “Nati per Leggere” leggono tante storie per genitori, bambine e bambini (3-5 anni)

• Mercoledì 26 aprile › ore 17

“Petunia”, liberamente tratto dal libro di Roger Duvoisin e Chiara Carminati, ed. Marameo 2021. Laboratorio di manualità creativa dedicato alla costruzione di buffe ochette… letterate (5-11 anni)

• Giovedì 27 aprile › ore 17

Fogli bianchi: laboratorio di scrittura rap con Moder (dagli 11 anni)

• Venerdì 28 aprile › ore 18

Odisèa: la tutta splendida, di e con Roberto Magnani / Teatro delle Albe e Giacomo Piermatti al contrabbasso

• Sabato 29 aprile › ore 10.30

Il Bianco e il Nero, liberamente tratto dal libro di Debora Vogrig e Pia Valentinis, ed. Orecchio Acerbo 2022. Laboratorio di manualità creativa dedicato alla luce e al buio, al giorno e alla notte (4-6 anni)

Biblioteca “Celso Omicini” di Castiglione di Ravenna

Orari di apertura: martedì, venerdì, sabato: 9-12.30; mercoledì, giovedì: 14.30-18.30

Telefono: 0544.951754

Email: biblio.castiglione@classense.ra.it

Informazioni: https://www.classense.ra.it/castiglione/

Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/bibliotecaclassenseravenna/

Canale Telegram “Nati per Leggere Ravenna”: https://t.me/natiperleggereravenna