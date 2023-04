Il cinema tornerà poi a Bagnacavallo già a giugno con la stagione estiva all’Arena delle Cappuccine

Ultimo appuntamento, mercoledì 19 aprile, per la decima edizione della stagione di “Cinema Palazzo Vecchio” a Bagnacavallo, che aveva preso il via a fine ottobre 2022.

Alle 21 per la rassegna “Il Cinema Ritrovato” in collaborazione con la Cineteca di Bologna verrà proiettato il celeberrimo “The Warriors – I guerrieri della notte” in versione restaurata, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

“The Warriors” è un film del 1979 diretto da Walter Hill che ha come soggetto l’omonimo romanzo di Sol Yurick, ispirato a sua volta all’Anabasi di Senofonte, un’opera dell’antica Grecia che l’autore traduce in una moderna guerra urbana tra bande rivali. Lo stesso Hill sceneggia insieme a David Shaber e ambienta la storia in una distopica New York, le cui strade sono dominate dalla violenza di numerose gang giovanili in perenne guerra tra loro.

Il cinema tornerà poi a Bagnacavallo già a giugno con la stagione estiva all’Arena delle Cappuccine.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La stagione “Cinema Palazzo Vecchio” è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio