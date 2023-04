Il volume pubblicato da Edizioni del Girasole sarà presentato venerdì 21 aprile al Circolo Ravennate e dei Forestieri

Venerdì 21 aprile 2023 alle ore 18.30 al Circolo Ravennate e dei Forestieri di via Corrado Ricci 22 a Ravenna, si parla del volume Il Sito Unesco di Ravenna. Otto monumenti di valore universale, pubblicato dalle Edizioni del Girasole come guida essenziale ai monumenti e ai mosaici sia per i turisti sia per i concittadini.

La conversazione è introdotta da Andrea Corsini, Assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna.

Partecipano gli Autori del libro, Giovanni Gardini, Linda Kniffitz e Maria Grazia Marini, assieme all’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini, Coautore della presentazione.

Fa gli onori di casa Beppe Rossi, Presidente del Circolo.

Le immagini più significative del volume vengono proiettate a schermo nel corso dell’incontro.