Nuovo appuntamento venerdì 21 aprile proposto dalla Palestra della Scienza

Nell’ambito della XXIII Settimana Scientifica e Tecnologica faentina, la Palestra della Scienza di Faenza presenta la rassegna ‘La Scienza Raccontata dagli Scienziati 2023′. La prima serata è in programma venerdì 21 aprile alle ore 21nei locali diFaenza Sales in via San Giovanni Bosco, 1 Faenza.

L’incontro del 21 vedrà la presenza di Marco Ciardi che parlerà di “Pseudoscienza e fake news, se le riconosco so come evitarle” che affronterà il tema dalle fake news.

La falsa scienza dilaga e cerca di sostituirsi alla scienza. Ma davvero questo fenomeno riguarda solo noi e la nostra società contemporanea? Dipende dalla complessità del nostro mondo, in cui capire la scienza pare così difficile? In realtà, l’esistenza della pseudoscienza è un fenomeno che è sempre esistito e ha sempre accompagnato il cammino della scienza “ufficiale”, quella fatta di prove e verifiche. E, alla fine, potremmo scoprire che non è neppure un fenomeno del tutto negativo.

Marco Ciardi è professore di Storia della scienza all’Università di Firenze. All’attività di insegnamento affianca da tempo quella di divulgatore della scienza e di autore di libri rivolti a tutti. Il suo ultimo libro è “Breve storia delle pseudoscienze”, pubblicato da Hoepli.