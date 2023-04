L’appuntamento lunedì 24 aprile alle 20.45, alla presenza

Lunedì 24 aprile alle 20.45 all’auditorium «Arcangelo Corelli» di Fusignano, in vicolo Belletti 2, sarà proiettato il docufilm Arrigo Sacchi: la favola di un visionario.

Alla proiezione saranno presenti lo stesso Arrigo Sacchi e il regista del docufilm Nevio Casadio.

Arrigo Sacchi è una delle personalità italiane più conosciute al mondo e uno degli allenatori più proficui degli ultimi cinquant’anni. Nato a Fusignano il primo aprile 1946, dopo gli inizi tra Cesena, Rimini e Parma, passa al Milan nel 1987, fortemente voluto dal presidente Silvio Berlusconi. Alla guida dei rossoneri vince tutto, in Italia e in Europa, imponendo la sua squadra come un modello a livello globale. Viene nominato Ct della nazionale italiana nel 1991: con gli Azzurri raggiunge la finale mondiale Usa ’94, persa sfortunatamente contro il Brasile ai calci di rigore. Il documentario punta a portare alla luce come un allenatore èdiventato «l’allenatore», con le testimonianze dei compaesani e le persone che lo hanno portato alla crescita personale e intellettuale.

Il documfilm è prodotto da Verdiana e Medusa Film con il contributo della Regione Emilia-Romagna, ed è attualmente disponibile sulla piattaforma Prime Video.

Ingresso libero, con prenotazione consigliata (entro le 13 di venerdì 21 aprile), contattando l’Ufficio Cultura allo 0545955665, oppure l’Urp allo 0545955668.