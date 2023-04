Lo spettacolo vede in scena Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria

Da giovedì 27 a sabato 29, alle 21:00, e domenica 30 aprile, alle 15.30, al Teatro Alighieri di Ravenna, nell’ambito de La Stagione dei Teatri, andrà in scena Boston Marriage -testo di David Mamet, traduzione di Masolino D’Amico, regia di Giorgio Sangati – con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria. L’espressione “Boston Marriage” era in uso nel New England a fine Ottocento per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Protagoniste di questo spettacolo sono infatti due dame – interpretate da due intense attrici della nostra scena, Maria Paiato e Mariangela Granelli – e il loro rapporto amoroso. Dopo la separazione, Anna ha trovato un uomo ricco che la mantiene e vorrebbe ora approfittare della protezione di lui per riprendere con sé Claire, appena arrivata in visita. Ma la riconquista si rivelerà molto più complicata del previsto, con colpi di scena rocamboleschi che coinvolgeranno anche la giovane cameriera, Ludovica D’Auria, ritmando l’opera e donandole un aspetto funambolico di farsa. Scrive Gianfranco Capitta su ilmanifesto.it : “Tra i diversi motivi di attrazione, questo spettacolo ha innanzitutto quello di essere un ‘teatro d’attore’, anzi, prepotentemente ‘d’attrice’: buona parte del suo fascino e del suo successo è dovuto alle sue tre irresistibili interpreti, ovvero Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria, capitanate da una strepitosa, e sempre sorprendente, Maria Paiato, inesauribile creatrice di personaggi femminili ad alta intensità. L’attrice, unanimemente riconosciuta tra le migliori della nostra scena (non a caso Luca Ronconi l’aveva voluta protagonista femminile di quasi tutti i suoi ultimi spettacoli), qui si supera, mostrando anche di divertirsi. I suoi gesti, le sue voci, sono già grande spettacolo, parlano con grande forza allo spettatore di oggi, anche il più avvertito. Un racconto, volutamente datato per abiti e ambienti, che ci racconta di noi, con le nostre illusioni e le nostre piccole furberie: ma, scoprendocene il percorso, può risultare un utile bagaglio per affrontarle ancora oggi. Un congegno a orologeria di buon umore e pensieri, che quei personaggi, Maria Paiato in testa, ci aiutano a ridimensionare ridendone”.

La compagnia incontrerà il pubblico sabato 29 aprile alle ore 18:00 al Teatro Alighieri. Interviene Laura Mariani, studiosa e docente di Storia dell’attore – Università di Bologna.

In occasione di Boston Marriage giunge a compimento la collaborazione con il Centro Diego Fabbri che promuove un teatro accessibile e inclusivo. Grazie a Teatro No Limits la replica di domenica 30 aprile sarà audiodescritta per non vedenti e ipovedenti. Per informazioni centrodiegofabbri.it

Nelle serate del 27 e 28 aprile sarà inoltre disponibile il servizio In viaggio verso il teatro, che accompagna spettatori e spettatrici all’Alighieri (e ritorno). Il servizio copre le circoscrizioni Nord e Sud del comune di Ravenna e il comune di Alfonsine. A bordo esperti racconteranno aneddoti legati allo spettacolo.

La Stagione dei Teatri è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Apt Emilia-Romagna, Bcc ravennate, forlivese e imolese.

Biglietti in vendita su ravennateatro.com; presso la biglietteria del Teatro Alighieri; telefonicamente pagando con carta di credito e Satispay; presso le agenzie di La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Il servizio di prevendita comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto. I biglietti sono acquistabili con bonus 18APP e Carta del docente. Teatro Alighieri via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244 aperta tutti i feriali dalle 10:00 alle 13:00, giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento. Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227 aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento.

intero 26 € | ridotto* 22 € | under30 18 € | under20 9 €

intero 18 € | ridotto* 16 € | under30 11 € | under20 9 €

intero 7,50 € | under30 5,50 €

*Riduzioni: Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano, amici di RavennAntica, soci Stadera, soci Avis, Eurocompany, Legacoop, Confcooperative, Assicoop e Unipol.

Media Partner de La Stagione dei Teatri: Il Resto del Carlino, Corriere Romagna, Ravenna Notizie, Setteserequi, Ravenna Web Tv, Pubblisole, Ravenna24ore, Ravenna e Dintorni.