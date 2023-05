Venerdì in scena dalle 18 al Liceo Classico Torricelli di Faenza

Conferenza stampa questa mattina nell’Auditorium del liceo classico Torricelli di Faenza per presentare l’ottava edizione della manifestazione nata per avvicinare il grande pubblico alle realtà scolastiche dei licei classici, una degli indirizzi che da qualche anno patisce per il numero di iscritti.

Il 5 maggio, dalle 18 alle 24, nella sede di via Santa Maria dell’Angelo 1, gli studenti dell’indirizzo Classico di Faenza si esibiranno in performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica grazie al contributo della loro fantasia. Un modo alternativo di fare scuola, una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca proficuamente. Infatti il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire anche gioia e piacere di condivisione.