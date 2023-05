Al Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo

Inaugura domani alle 17 “Come un’onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca”, il grande progetto espositivo di Comune e Museo Francesco Baracca che intende celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare e quello della vittoria di un giovane Enzo Ferrari sul circuito automobilistico del Savio.

La mostra si trova nel Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo che affaccia su piazza Baracca e sul monumento scultura di Domenico Rambelli.

Il progetto si articola in 19 sale nelle quali dialogheranno cimeli e fotografie, lettere e documenti provenienti dai depositi del Museo Baracca e dai fondi della Biblioteca Trisi, undici artisti per il ‘900 da musei, archivi e collezioni private e cinquantatré artisti contemporanei tra disegno e pittura, questi ultimi hanno realizzato le opere proprio per questa mostra.

In allegato le informazioni sintetiche con l’elenco degli artisti che espongono le loro opere e le dichiarazioni rese nella conferenza stampa di presentazione della mostra.

In allegato anche alcune immagini di opere esposte:

Nicola Samorì. Cavallo cannibale, 2023 olio su tavola

Lorenza Boisi, Il cavallino rosso di Pietro, 2023

Davide Serpetti, Fantino/ Tell me about your broken hearth, 2023 olio, acrilico e spray su tela.