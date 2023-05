11 concerti da sabato 6 maggio fino al 4 novembre

La rassegna musicale dal titolo “Concerti all’oratorio”, in programma nel restauro oratorio Madonna di Pompei, noto come chiesetta di ponte delle Assi, di Ravenna, sarà organizzata per il secondo. Gli undici concerti, dedicati a musiche da camera del Seicento e del Settecento italiano, si svolgeranno dalla giornata di oggi, sabato 6 maggio, a sabato 4 novembre.

Giovanni Andrea Luisi, curatore della rassegna e maestro d’organo, ha deciso di dedicarsi, con professionalità e con passione per la musica classica e concertistica, ad un progetto che ha coinvolto diversi artisti e che ha il patrocinio del Comune di Ravenna, con lo scopo di rendere omaggio all’edificio religioso al quale molti ravennati sono affezionati, affidato alla parrocchia di San Paolo per renderlo fruibile e per raccogliere fondi per la sua manutenzione.

Il progetto si inserisce all’interno del percorso di recupero e valorizzazione dell’oratorio, piccolo scrigno settecentesco. Dopo il restauro, completato nel luglio del 2021, si è, infatti, avviata un’altra raccolta fondi, che ha portato all’acquisto di un organo a canne che, come l’anno scorso, sarà protagonista dei concerti.

Il concerto inaugurale della giornata di oggi, sabato 6 maggio, in programma alle 21, sarà introdotto da Paolo Fabbri, professore, e vedrà l’esecuzione di Cesare Bandini, al pianoforte; di Agide Bandini, al contrabbasso; e di Marina Mammarella, al violino. Giovanni Andrea Luisi, Agide Bandini e Marina Mammarella saranno, inoltre, protagonisti di altri concerti, in collaborazione con altri musicisti e col contributo organizzativo di Massimo Cameliani che, quando svolgeva il ruolo di assessore alle attività produttive del Comune di Ravenna, favorì il restauro dell’oratorio, rimanendo, poi, legato a questo luogo particolare.

Di seguito, il programma completo della rassegna musicale dal titolo “Concerti all’oratorio”, con undici concerti, ai quali si accede solamente su prenotazione, in calendario dalla giornata di oggi, sabato 6 maggio, a sabato 4 novembre, nella chiesetta di ponte delle Assi di Ravenna:

sabato 6 maggio, alle 21, concerto inaugurale, introduce Paolo Fabri, professore, con Cesare Bandini, al pianoforte; Agide Bandini, al contrabbasso; e Marina Mammarella, al violino

domenica 28 maggio, alle 21, con Filippo Mazzoli, al flauto; Giovanni Andrea Luisi, all’organo; Marina Mammarella, al violino; ed Agide Bandini, al contrabbasso

domenica 25 giugno, alle 21, con Tiziano Berardi e Cecilia Zanni, al violoncello; Marina Mammarella, al violino; ed Agide Bandini, al contrabbasso

sabato 8 luglio, alle 21, con Maurizia Barazzoni, soprano; Cesare Bandini, all’organo; Marina Mammarella, al violino; ed Agide Bandini, al contrabbasso

domenica 6 agosto, alle 21.30, con Davide Mariano, all’organo

domenica 13 agosto, alle 21, con Anna Rigotti e Gabriela Mendez, soprani; e Doralice Minghetti, all’organo

domenica 10 settembre, alle 21, con Davide Candeloro e Marina Mammarella, al violino; Giovanni Andrea Luisi, all’organo; ed Agide Bandini, al contrabbasso

sabato 30 settembre, alle 21, con Roberto Gini e Patxi Montero, alla viola da gamba, soprano, tenore e bassa; e Marco Angilella, alla viola da gamba bassa

domenica 8 ottobre, alle 21, con Luisa Cottifogli, voce; ed Enrico Guerzoni, al violoncello

domenica 15 ottobre, alle 21, con Edoardo Maria Scarafoni, all’oboe; ed Antonio Famiglietti, all’organo

sabato 4 novembre, alle 21, con Aldo Caterina e Francesco Verzillo, duo tromboni “vox Oricalchi”, al trombone; e Giovanni Andrea Luisi, all’organo

In merito alla rassegna musicale dal titolo “Concerti all’oratorio”, in programma nel restauro oratorio Madonna di Pompei di Ravenna, si sono espressi gli organizzatori del progetto, con le seguenti parole: “Riproponiamo la rassegna musicale con tre appuntamenti in più rispetto alla precedente edizione e con artisti nuovi. Il successo dello scorso anno ci ha spinto a presentare concerti molto interessanti, alcuni con strumenti e voce”, hanno concluso gli organizzatori.

Per maggiori informazioni e per prenotare è necessario telefonare, oppure inviare un WhatsApp, al 388 8091315.