Per la sezione Omaggio ai Maestri del festival Visioni Fantastiche: appuntamento al cinema Mariani

Per la sezione Omaggio ai Maestri Visioni Fantastiche (programma completo in allegato) accoglierà Michel Ocelot, regista dell’amatissimo Kirikù e la strega Karabà, diventato una pietra miliare nella storia del cinema, in particolare del cinema di animazione.

Maestro del cinema di animazione, sarà a Ravenna sabato 6 e domenica 7 maggio:

Sabato 6 Maggio alle ore 18.00 al Cinema Mariani

Anteprima Nazionale

“Il Faraone, il selvaggio e la principessa”

in replica alle ore 21.00

Domenica 7 Maggio alle ore 10.00

sempre al Cinema Mariani alla presenza del Maestro,

“Principi e Principesse”

restaurato dalla Cineteca di Bologna

“Perché faccio film? Mi sembra di essere un melo che produce mele. Il melo avrebbe difficoltà a spiegare perché le fa. Sono così fin dall’infanzia: ho sempre amato divertirmi, costruire cose belle, meccanismi innocenti che piacciano a chi guarda”.​

Visioni Fantastiche

Visioni Fantastiche – Festival di cinema per le scuole e il territorio è una manifestazione destinata e dedicata alle scuole del Comune e della Provincia di Ravenna, ad accesso interamente gratuito. Propone film di finzione e di animazione, riconducibili al genere fantastico inteso in tutte le sue sfumature, con un Concorso Internazionale organizzato in varie sezioni secondo l’età degli alunni, anteprime, retrospettive, eventi speciali, incontri con gli autori, laboratori focalizzati sul fare cinema e masterclass a proposito di vari aspetti del linguaggio cinematografico e della realtà virtuale.

