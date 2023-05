Appuntamenti per tutte le scuole da lunedì 15 maggio fino al 1 giugno

Torna a Sant’Agata sul Santerno la Città dei bambini e dei ragazzi: l’edizione di quest’anno, dal 15 maggio al primo giugno, è dedicata alla musica e alla sua importanza nella crescita di ciascuno.

Lunedì 15 maggio e giovedì 1 giugno alla scuola primaria e secondaria «Giovanni Pascoli», si terrà il laboratorio di percussioni «Suoni in cucina», un’esperienza interattiva che grazie all’aiuto del musicista Marco Zanotti trasformerà la classe in una vera e propria officina del ritmo attraverso l’utilizzo degli oggetti della cucina di casa, a cura di Lugo Music Festival.

Martedì 16 maggio nel giardino del nido «Il Girasole» ci sarà «Una pioggia di musica e di balli al nido», a cura della cooperativa Zerocento.

Giovedì 25 maggio alla scuola d’infanzia «Asilo Azzaroli» si terranno delle «Letture in musica» con Raffaele Maltoni, a cura di Lugo Music Festival.

«Ogni anno la Città dei bambini di Sant’Agata affronta un tema diverso, per permettere ai nostri più giovani concittadini di esplorare un mondo di attività capaci di stimolare la fantasia, il gioco e l’apprendimento – ha commentato l’assessora Elisa Sgaravato -. La musica ha un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi, sia come individui che come parte di una società, e sarà quindi il collante perfetto per questa nuova avventura che coinvolgerà tutte le scuole».

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Sant’Agata sul Santerno in collaborazione con Lugo music festival, Educatori ludici, e cooperativa Zerocento.