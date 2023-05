E’ stato mostrato alla città il drappo che i rioni si contenderanno durante il Palio del NIballo di Faenza. La raffigurazione fatta da Ayano Yamamoto

Nella giornata dedicata alla patrona della città manfreda, martoriata dall’alluvione del 2 maggio, sabato, tra le diverse iniziative è stato presentato anche il drappo che i cavalieri dei cinque rioni della città si contenderanno domenica 25 giugno allo stadio Bruno Neri durante il Palio del Niballo. Per tradizione la giostra medievale si tiene la terza domenica di giugno in occasione della solennità di san Pietro e Paolo. Per questo l’iconografia del drappo che i rioni si contendono spesso rappresenta il santo nella figura di pescatore.

Nel pomeriggio di ieri si è celebrata a Faenza la patrona della città, la Madonna delle Grazie. Dopo la messa della mattina, durante la quale è stata adorata la figura della Patrona, nel pomeriggio alle 16 si è tenuta la ‘Fiorita’, momento durante il quale i bambini delle scuole materne donano un fiore sull’altare della cattedrale. A seguire il vescovo, Mosns. Mario Toso, in processione, assieme al sindaco della città, Massimo Isola, hanno raggiunto la torre dell’orologio dove, come tradizione, i vigili del fuoco, hanno ricevuto una composizione floreale dalle mani del vescovo e l’hanno posizionata nel piccolo balcone della Torre dove si trova una statua della Madonna.

Alle 18 poi si è tenuta la messa in Duomo e i rappresentanti dei cinque rioni di Faenza hanno consegnato un cero nelle mani del vescovo che ha ricambiato la cuittà, come vuole la tradizione, con il drappo bianco che raffigura il Palio. Questo è il momento dell’anno nel quale prendo il via il periodo del Palio del Niballo. Al termine della messa nella cappella laterale dedicata alla Madonna delle Grazie è stato messo in mostra il Palio, quest’anno dipinto dall’artista Ayano Yamamoto. La figura, attesa dai tanti partecipanti alle manifestazioni del Palio, riporta san Pietro con i piedi nell’acqua, quasi una profezia fatta dall’artista visto l’alluvione che ha colpito la città a inizio del mese.