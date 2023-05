Sono a cura di Crac (Centro in Romagna per la ricerca arte contemporanea)

Sono in partenza a Villa Verlicchi a Lavezzola, in via Pasi 2, diversi laboratori per adulti e ragazzi organizzati da Crac – Centro in Romagna per la ricerca arte contemporanea, in collaborazione con il Comune di Conselice. Le attività offrono la possibilità di sperimentare differenti tecniche espressive per avvicinare chiunque ne abbia la curiosità all’arte contemporanea.

Il primo laboratorio, per bambini da 6 a 12 anni, si intitola «Che Cactus!» e sarà a cura di Maria Giovanna Morelli; si svolgerà nelle giornate del 16, 23 e 30 maggio dalle 16.45 alle 18.45. Lo scopo è quello di ottenere sculture con argilla, dipinte con acrilici e tempera, per realizzare un cactus a partire da stampi in gesso di contenitori plastici.

Si continua con «Pesci al sole», a cura di Alice Iaquinta, il 5, 7 e 9 giugno dalle 17 alle 18.30, per realizzare un pesce tridimensionale di medio e grande formato, con la tecnica della cartapesta, decorata con pittura e tecnica mista.

Per gli adulti ci sarà invece il laboratorio «Ghirigori Sculture» a cura di Maria Giovanna Morelli, che si terrà sabato 20 maggio dalle 15 alle 18.30 e domenica 21 maggio, la mattina dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14 alle 18. Lo scopo è quello di costruire una scultura in cartapesta, gesso e materiali di recupero, assemblati e dipinti. Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre il 18 maggio, per un massimo di 10 partecipanti.

A Villa Verlicchi sarà possibile anche ammirare «Il mondo creato», un allestimento realizzato con i manufatti creati dai ragazzi del laboratorio condotto da Antonio Caranti, visitabile il martedì dalle 15 alle 18 e in orari di svolgimento degli altri laboratori o mostre concomitanti.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere alla mail info@cracarte.it, oppure contattare i numeri 338 1837841 o 366 1697727.