Incontri per ragazzi e adulti

Martedì 16 maggio, alle 20.30, torna la Game Night. Nella sede della biblioteca un’intera serata dedicata ai giochi da tavolo che la Trisi possiede in quantità. Serata rivolta ai bambini dagli 8 anni e alle loro famiglie

Mercoledì 17 maggio, alle 17,nella sezione Ragazzi l’Associazione Fatabutega propone la lettura del libro “La bambina e la volpe”, Kira Kira edizioni, e a seguire un laboratorio per le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni. Prenotazioni fino a esaurimento dei posti disponibili allo 054538558 trisiragazzi@comune.lugo.ra.it

Sempre mercoledì 17 maggio, alle 17.30, si riunisce il Gruppo di Lettura “Libriamoci”. Si parlerà del libro “Il rosmarino non capisce l’inverno” di Matteo Bussola

Il Gruppo è aperto a tutti gli interessati, anche a coloro che desiderano solamente partecipare come uditori. La partecipazione è libera e gratuita.

Infine, mercoledì 17 maggio, alle 18.30, alla biblioteca Baioni di Voltana un nuovo appuntamento con gli AperiTrisi Letterari. Filippo Bini presenta il suo romanzo “Il tocco delle tenebre”. Dialogherà con l’autore Elena Resta, esperta in strategie di marketing territoriale e autrice del blog Piadina Story.

Il libro di Filippo Bini è un racconto dalle tinte gialle che prende le mosse da un omicidio di un sacerdote all’interno della basilica di Santo Stefano. Un giovane criminologo di origine inglese sarà fondamentale per le indagini della polizia e potrà dimostrare il proprio valore.

Sabato 20 maggio, alle 10.30, un appuntamento nell’ambito de “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”, rassegna di letture in biblioteca, nei parchi, in città e nel forese e altre iniziative di promozione della lettura rivolte ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. A Giovecca in via Giovecca 10, all’interno del parco geologico Gea, Il Giardino del Tempo si terrà l’appuntamento “Un mammut? Sull’altalena?”. Nella mattinata sarà possibile accedere gratuitamente al parco.

Sabato 20 maggio, alle 11, nella sala Codazzi della biblioteca Trisi, Hedda Forlivesi presenta il libro “I sóranŏm : la zoca dal famei : soprannomi alfonsinesi familiari e personali”, ad intervistare l’autrice sarà Antonietta di Carluccio.

L’autrice raccoglie i soprannomi diffusi nella Romagna di una volta, un lavoro che l’ha vista impegnata in un’opera di ricerca durata circa dieci anni.

Divisi per richiami ad animali, piante, alimenti, abbigliamento, mestieri ed anche terminologie scurrili, i soprannomi catalogati vengono spiegati e supportati da materiali fotografici originali e preziosi nella loro unicità e affiancati da quelli di persone di cui è stato possibile rintracciare solo il cognome.

Hedda Forlivesi nasce ad Alfonsine, in provincia di Ravenna. Ha diretto e scritto sulla rivista La Voce del Senio. La poesia dialettale, però, è sempre stata la sua vocazione artistica. Il suo esordio avvenne nel 1973, con la raccolta Giurdâna. L’Argaza del 1983, è una raccolta di zirudël.

Si firma come “la fiòla d’Picio s’Sufret”.