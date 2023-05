La decisione nasce dall’inopportunità di portare centinaia di persone tra i vicoli di Faenza quando altri soffrono per l’alluvione e il timore della nuova allerta meteo

Con un post pubblicato sulle pagine social, il Distretto A, che organizza l’appuntamento tra arte ed enogastronomia ha annunciato di rimandare la manifestazione che era in programma questo fine settimana. Questo il comunicato: “L’allerta rossa, le previsioni meteo disastrose, Faenza che ha già pagato tanto. Pensare di far festa come se niente fosse venerdì 19 ci costa molta fatica, troppa. Allora spostiamo la data di tre mesi. Prendiamo tutto il programma e lo portiamo a settembre , 1- 2 – 3 settembre. E ci saremo tutti, noi e voi, con la voglia di partecipare e contribuire in tutti i modi possibili a riportare questo maggio in pari. La cena itinerante sarà a settembre e saremo tutti più leggeri, pronti a celebrare arte, cibo, vino, birra e spazi che ci stanno aspettando, alcuni già pronti, altri si pronteranno. Sapete che questa cosa per noi è stata difficilissima da mettere in piedi e difficilissimo decidere di spostare. Ma contiamo su di voi, ci vedremo a settembre e sarà festa grande”.