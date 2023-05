Restano chiusi il Planetario e il museo NatuRa di Sant’Alberto

Dopo la chiusura precauzionale, hanno riaperto oggi la biblioteca Classense (sede centrale di via Baccarini 3), Casa Vignuzzi, la biblioteca Liverani, la Tomba di Dante nei consueti orari.

Riaprono domani martedì 23 maggio le altre biblioteche del territorio; il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, con le collezioni permanenti, Museo e Casa Dante con i consueti orari.

Il Planetario rimane chiuso fino alla revoca dell’ordinanza che vieta l’accesso ai parchi pubblici.

Il museo NatuRa di Sant’Alberto rimane chiuso anche nella giornata di domani martedì 23 maggio.

Il servizio Bibliobus rimane sospeso fino alla prossima settimana.

Annullato il Festival delle Culture

Annullato il Festival delle Culture previsto in Darsena di città dal 26 al 28 maggio prossimi.

L’organizzazione ringrazia gli artisti per la solidarietà manifestata e la condivisione dello stato d’animo della comunità.

Ripartono i mercati

Riapre oggi pomeriggio il mercato contadino in piazza Della Resistenza; domani saranno nuovamente attivi i mercati ambulanti previsti al mattino a Castiglione in piazza Caduti per la Libertà e a Mezzano in piazza Donati; al pomeriggio a Casalborsetti, in piazza Marradi; a Lido Adriano, in viale Virgilio nonché in città il Bio Marchè, che si svolge in piazza San Francesco, e il mercato contadino in viale Farini.