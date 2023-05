Briefing nella mattinata di lunedì 22 maggio per evidenziare le criticità

Con lo stabilizzarsi delle condizioni metereologiche e la possibilità da parte dei tecnici del Ministero della cultura di intervenire sul campo, è stata avviata operativamente la macchina dell’Unità di crisi — coordinamento regionale. Briefing ieri mattina, lunedì 22 maggio, per evidenziare le criticità e trovare le risposte più idonee, alla presenza del Sottosegretario alla cultura, Sen. Lucia Borgonzoni.

La Senatrice porterà immediatamente all’attenzione del Consiglio dei Ministri le esigenze necessarie alla prima messa in sicurezza dei beni culturali colpiti dagli eventi alluvionali e franosi sia in termini di risorse economiche sia in termini di personale specializzato, di mezzi e materiali per il rilievo dei danni.

Borgonzoni ha assicurato la massima collaborazione da parte di tutti gli organi dello Stato, in particolare del Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri, del Demanio e delle istituzioni locali, Regione province e dei comuni che si sono attivati per individuare spazi adeguati ad accogliere beni da mettere in sicurezza.

La Senatrice si è poi recata a Forlì dove personale della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Romagna sta già operando sul territorio.