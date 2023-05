Sarà assegnato, a partire dalla prossima edizione del festival Corti da Sogni – Antonio Ricci, alla migliore interpretazione

Nasce il premio Ivano Marescotti. Sarà assegnato, a partire dalla prossima edizione del festival Corti da Sogni – Antonio Ricci – alla migliore interpretazione, maschile o femminile, nei cortometraggi in concorso.

La novità è stata presentata al festival di Cannes all’interno del Padiglione Italiano allestito da Cinecittà. Durante il festival francese si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale, alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, è stata illustrata la manifestazione ravennate dedicata ai cortometraggi. Alla conferenza stampa sono intervenuti Roberto Artioli e Matteo Papi del circolo Sogni e Tiziano Gamberini di Cinemaincentro: “Il festival di Cannes – spiegano – ha rappresentato una vetrina eccezionale per presentare il festival, la città di Ravenna e le iniziative cinematografiche collegate a Corti da Sogni e alle attività di Cinemaincentro. La presenza a Cannes e la conferenza stampa hanno permesso di allacciare preziosi contatti con distributori e produttori internazionali in vista delle future iniziative in Romagna, nella speranza che il nostro territorio superi al più presto il difficilissimo momento che sta attraversando. In questi giorni complicati il nostro pensiero è per tutte le persone che stanno vivendo situazioni di grande difficoltà”.

Nel corso dell’incontro, oltre a illustrare le caratteristiche della manifestazione, sono state annunciate le principali novità in vista della 25esima edizione. Il circolo Sogni – in collaborazione con la Uicc, con Cinemaincentro, con l’associazione Solaris e col patrocinio del Comune di Ravenna – stanno preparando un’edizione speciale per festeggiare al meglio i 25anni di vita della manifestazione che si svolgerà nella sala d’essai (circuito Fice) del cinema Mariani, al teatro Rasi e all’Arena del Sole. La 25esima edizione si svolgerà a Ravenna dal 16 al 20 aprile 2024. Le iscrizioni per partecipare al concorso si apriranno a settembre.

Il festival è articolato in diverse sezioni e dal 2024 debutterà il Premio Marescotti, che andrà alla migliore interpretazione, individuata tra gli attori e le attrici dei corti italiani in concorso al festival Corti da Sogni. Il Premio rende omaggio a Ivano Marescotti e alla sua straordinaria carriera nel cinema e a teatro.

Il nuovo premio si affiancherà alle storiche sezioni del festival. “Rendiamo omaggio – spiegano gli organizzatori di Corti da Sogni – a un meraviglioso interprete in campo cinematografico e teatrale. Ivano ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana e nella sua terra, la Romagna, di cui è stato instancabile esploratore e valorizzatore. Siamo orgogliosi di potergli intitolare un premio e legare il suo nome alla nostra manifestazione. Un grazie particolare a Erika, moglie di Ivano, che ci ha sostenuto in questa idea”.

“Siamo orgogliosi che una realtà ravennate si sia guadagnata l’opportunità di presentarsi anche su palcoscenici internazionali – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia – e ci auguriamo che questa si riveli un’occasione preziosa per ramificare ulteriormente la rete di relazioni e collaborazioni su cui questo festival ha saputo costruire una parte importante della propria crescita”.