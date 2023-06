In programma Tripolare e Wism a Fusignano (9 giugno) e Popa a Cotignola (16 giugno)

Questa estate in Bassa Romagna torna «Ingranaggi», il festival musicale che unisce due mondi apparentemente distanti: l’impresa e musica.

Inizialmente i concerti previsti per quest’anno erano tre, ma il primo (che avrebbe dovuto svolgersi il 26 maggio) è stato annullato in conseguenza all’emergenza alluvione. I due concerti che si terranno saranno venerdì 9 giugno da Silver 1 a Fusignano, in via Carrara Ripe 4, con Tripolare e Wism (in apertura); venerdì 16 giugno da Savini Vivai a Cotignola, in via Cenacchio 3/d, con Popa.

Nato da un’idea del Servizio Nuove generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e realizzato in collaborazione con Radio Sonora, l’ormai tradizionale e attesissimo festival si propone infatti di portare concerti e performance artistiche nelle aziende, luoghi in cui, abitualmente, non si produce e non si ascolta musica. I luoghi di lavoro diventano per un giorno luoghi d’aggregazione e fruizione artistica.

In apertura dei concerti la presentazione di «Ci pensi mai?», la fanzine di Radio Sonora. Si tratta di un magazine digitale che sarà possibile consultare sul sito radiosonora.it: un prodotto corale, nato nella redazione di Radio Sonora con gli speaker e i volontari che vi gravitano attorno. I giovani del territorio si sono interessati al progetto, hanno deciso di crederci e di creare un vero e proprio gruppo redazionale per dare concretezza alla necessità di esprimersi liberamente riguardo ai temi più disparati. Chiunque avrà la possibilità di leggere e prendere parte al progetto, allargando la community e partecipando attivamente a una discussione riguardo ai temi che più stanno a cuore ai giovani del territorio.

Tutti i concerti inizieranno alle 19 e sono a ingresso libero.

La rassegna è finanziata grazie a fondi europei della Regione Emilia-Romagna Por Fse 2014-2020.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a giovani@unione.labassaromagna.it.