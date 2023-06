Doppio appuntamento in piazza Dante, sabato 10 e domenica 11 giugno alle ore 17

Il Billo Circus tornerà a esibirsi a Russi, in piazza Dante, sabato 10 e domenica 11 giugno.

Dalle ore 17, a vestire i panni del clown Billo, sarà il ravennate Enrico Astolfi, famoso e apprezzato nel mondo per la sua arte comica e per l’esperienza decennale nella realizzazione di spettacoli e animazioni che incantano grandi e piccini, «perché al circo come nella vita ognuno è bambino».

«Saremo presenti con i nostri spettacoli, non per stupirvi – anticipa Astolfi – ma per passare serate divertenti in Vostra compagnia. Sappiamo che stupire è impossibile, ma divertirci con Voi ci piace moltissimo!». E promette: «Risate assicurate per tutta la famiglia».

Ingresso gratuito.