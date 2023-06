I segni degli eventi vissuti sono ancora presenti

Dopo sedici giorni di chiusura dovuti all’alluvione, mercoledì 7 giugno la Biblioteca Fabrizio Trisi riapre al pubblico. La riapertura avverrà secondo l’orario estivo: tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 e nei pomeriggi di martedì, mercoledì’ e giovedì dalle 16 alle 19.

I segni degli eventi vissuti sono ancora presenti: per alcuni giorni l’ascensore non sarà funzionante, il giardino è praticabile solo in parte e non è ancora ripartito il servizio di prestito circolante. Tutti gli altri servizi sono invece disponibili.

“Le bibliotecarie e i bibliotecari aspettano tutti a braccia aperte – spiega la direttrice Maria Chiara Sbiroli – . Un pensiero, commosso e riconoscente, a ogni persona che ci ha aiutato a raggiungere questo traguardo”.