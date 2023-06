Centinaia di piccole opere di terracotta raccontano un microcosmo di piccoli animali

Mercoledì 7 giugno alle 9, in occasione della Città dei ragazzi 2023, nel passaggio tra piazza Corelli e la corte Raffaello Baldini, sarà inaugurata l’opera artistica creata da tutti i bambini e le bambine della scuola primaria dell’istituto comprensivo «Luigi Battaglia» di Fusignano.

Le pareti del passaggio sono diventate un collage tridimensionale e verticale di centinaia di piccole opere in terracotta dipinte, ispirate al microcosmo vivente che abita la terra e create da tutti gli alunni durante i laboratori artistici tenuti da Alice Lucci negli spazi dello storico atelier creativo «Il Cerchio»

.

Il progetto è partito dall’argilla, dalla terra dunque, per dare forma alle minuscole creature che la abitano, spesso dimenticate – bruchi, farfalle, formiche, lumache, fiori, coccinelle e così via – nell’idea di dar loro spazio e colore, per non dimenticare di saperle preziose e così di rispettarle.

«Con la terra» è un progetto ideato e gestito dall’associazione di promozione sociale Muda, in collaborazione con il Comune di Fusignano e con il sostegno dell’istituto comprensivo «Luigi Battaglia».

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Nicola Pasi, la vicesindaca con delega alle Politiche educative e Cultura Lorenza Pirazzoli, l’educatrice e atelierista Alice Lucci e i bambini e i ragazzi che parteciperanno alla giornata a loro dedicata.