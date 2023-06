La seconda edizione di Coconino Fest e la grande mostra “Love Comics” si terranno dal 15 al 18 giugno a Ravenna; l’esposizione resterà poi aperta fino al 30 luglio

Come programmato, la seconda edizione di Coconino Fest e la grande mostra “Love Comics” si terranno dal 15 al 18 giugno a Ravenna negli spazi del MAR, dove l’esposizione resterà poi aperta fino al 30 luglio. Nonostante il momento difficile e l’emergenza dopo l’alluvione e le devastazioni che hanno colpito la città e il territorio dell’Emilia-Romagna, l’Amministrazione Comunale, il Museo d’Arte e la casa editrice Coconino Press hanno deciso di comune accordo di non rinunciare alla manifestazione. Un festival di incontri e una mostra che assumono in queste circostanze un diverso e profondo significato: testimoniare la volontà di ripartenza, dare un segno di solidarietà e di speranza, riaffermare che sono le relazioni umane a tenerci uniti nel ritrovarsi intorno alla proposta di cultura e alla bellezza dell’arte del fumetto.

Per dare un segnale concreto e un contributo alla ricostruzione, Coconino Press ha deciso di devolvere l’incasso delle vendite che verranno effettuate al bookshop della mostra “Love Comics” nei giorni del festival per favorire il ripristino di attività culturali e dare sostegno a soggetti produttori di cultura sul territorio che hanno subito danni a causa dell’alluvione.

“Confermiamo – dichiara l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – l’appuntamento ‘Coconino Fest 2023’ dal 15 al 18 giugno a Ravenna negli spazi del MAR, il Museo d’arte della città. Si tratta di una scelta maturata insieme alla casa editrice, che ringrazio una volta di più per la sincera partecipazione con cui ha vissuto l’emergenza che ci ha coinvolto, nella convinzione che proprio in un momento così difficile per il nostro territorio, un momento in cui la generosità, l’affetto e la partecipazione di tantissime persone ci hanno ricordato una volta di più che il filo che ci unisce davvero sono le relazioni umane e che solo insieme ci si può rialzare dalle situazioni più tragiche, ripartire nel segno della cultura, dell’incontro e della condivisione sia il modo migliore di farlo”.

“Come tutti – afferma Ilaria Bonaccorsi Gardini, amministratore delegato di Coconino Press, insieme all’intera casa editrice – abbiamo seguito con sgomento e il cuore pieno di tristezza la tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi. E ci siamo chiesti se ci fossero ancora le condizioni, e quale fosse il senso, per la seconda edizione del Festival Coconino previsto proprio a Ravenna dal 15 al 18 giugno. Abbiamo discusso tra di noi, parlato con le istituzioni della città e alla fine, insieme, abbiamo deciso di confermare l’evento, sperando possa rappresentare un momento di ripartenza attraverso la bellezza e l’arte del fumetto. Con le mostre dedicate ai grandi maestri e alle nostre autrici e autori esordienti, e gli incontri dedicati ai nostri libri, speriamo che il Festival possa anche diventare occasione di riflessione sulle sfide del nostro tempo, che pretendono risposte sempre più urgenti. Sarà il nostro modo per esprimere la vicinanza a una città e a un territorio che lo scorso anno ci hanno investito con un affetto incredibile. Coconino LOVEs Ravenna”.

Dopo il successo della scorsa estate 2022, il festival della casa editrice Coconino Press tornerà dunque ad animare Ravenna a partire dal 15 giugno 2023 celebrando la “nona arte” del graphic novel, messo in relazione con altre forme di espressione e di racconto come la musica, le arti figurative, la letteratura, il cinema e la performance, e rivolgendosi a tutte le generazioni, con particolare attenzione per le più giovani. Di nuovo sotto il segno di Krazy Kat, la gatta dei comics di George Herriman innamorata e vittima prediletta del topo Ignatz, protagonista del manifesto disegnato da Antonio Pronostico che rende omaggio al fumetto e anche alla città di Ravenna.

Molte sono le novità di questa edizione, a partire dalla sede della manifestazione: sarà il MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna la “casa” del festival, organizzato da Coconino in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con lo stesso MAR. Il Museo ospiterà sotto il titolo collettivo “Love Comics” cinque ampie mostre di tavole originali di alcuni tra i più grandi nomi della scena internazionale del fumetto: due maestri scomparsi la cui opera continua ad affascinare le nuove generazioni, Andrea Pazienza e il giapponese Kazuo Kamimura, due fumettisti tra i più amati e premiati della scena contemporanea, Manuele Fior e Paolo Bacilieri, e un’esposizione che rende omaggio al brillante talento di Tuono Pettinato nel secondo anniversario della morte dell’autore. Una sesta mostra collettiva accenderà i riflettori sui lavori di giovani esordienti scoperti e lanciati da Coconino Press: BeneDì (Benedetta D’Incau), Silvia Righetti e Rambo Pavone, a testimonianza della vivacità e pluralità di stili e storie narrate da una nuova, brillante generazione di autori che si è appena affacciata sulla scena. Dopo l’inaugurazione di giovedì 15 giugno, le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 luglio (orari: dal martedì al sabato 9.00 – 18.00; domenica e festivi: 10.00 – 19.00; chiuso il lunedì).

Accanto alle esposizioni, nel weekend 15-18 giugno il MAR e altri spazi di Ravenna saranno teatro di un ricco programma di eventi, con molte sorprese in arrivo. Il calendario, in corso di definizione, prevede tra l’altro:

uno speciale omaggio ad Andrea Pazienza nel trentacinquesimo anniversario della morte con il reading Gli ultimi giorni di Pompeo dello scrittore, cantante e musicista Emidio Clementi, leader dei Massimo Volume (venerdì 16 giugno);

un incontro – dibattito per ricordare Tuono Pettinato, il geniale e amatissimo fumettista scomparso due anni fa (giovedì 15 giugno);

vari incontri con autrici e autori che presenteranno i loro romanzi a fumetti: tra questi Paolo Bacilieri, Manuele Fior, Alice Milani con il nuovo graphic novel Sofia Kovalevskaja sulla vita della celebre matematica e paladina dei diritti delle donne, e altri ancora;

Krazy for Football. Il Real Zigan, la squadra di ragazzi rom nata per iniziativa di Gipi e allenata da Enrico Zanchini, sfida in una partita di calcio a 5 la Nazionale Fumettisti. In apertura Gipi e Davide Reviati dialogano con gli atleti. (sabato 17 giugno Stadio Mattei, Villaggio Anic, via Mattei 4);

la proiezione del film “gotico italiano” Pantafa (produzione Fandango-Rai Cinema, diretto da Emanuele Scaringi e interpretato da Kasia Smutniak) che ha ispirato il graphic novel Malanotte di Marco Taddei e La Came (domenica 18 giugno).

E come l’anno scorso, non mancherà un “Krazy Party” serale sulla spiaggia dell’Hana Bi di Marina di Ravenna, in programma sabato 17 giugno con fumetti, musica dal vivo, dj set e performance di live painting dei disegnatori di casa Coconino Press.

Eventi e incontri con gli autori: il programma giorno per giorno

(Tutti gli eventi si svolgono negli spazi del MAR, salvo dove diversamente indicato)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO

Ore 18:00

Inaugurazione del festival e della mostra Love Comics alla presenza delle autrici e degli autori.

Ore 19:30

Corpicino. Il capolavoro nero di Tuono Pettinato. Con Ratigher, Matteo Stefanelli, Emilio Varrà, Lia Remorini.

Ore 22:00

Turbetto in concerto. Claudio e Juta, duo pop della Repubblica di San Marino, presentano il nuovo album Conigli.

VENERDÌ 16 GIUGNO

Ore 18:00

Esordire con Coconino. Silvia Righetti, BeneDì, Rambo Pavone raccontano la loro opera prima con il mago Fulvio Risuleo e gli editor Giovanni Ferrara e Ratigher.

Ore 19:00

So disegnare tutto: l’arte di Andrea Pazienza, con Marina Comandini Pazienza, Simone Angelini, BeneDì, Antonio Pronostico, Maicol & Mirco. Modera Giovanni Ferrara.

Ore 21:30

Gli ultimi giorni di Pompeo. Reading di Emidio Clementi, scrittore e musicista leader della band Massimo Volume, dal graphic novel cult di Andrea Pazienza.

SABATO 17 GIUGNO

Ore 17:00

Basta a ciascun giorno la sua pena. La Milano di Piero Manzoni. L’autore Paolo Bacilieri ne parla con Roberto Cantagalli, Direttore del MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna.

Ore 18:00

Love di Kamimura Kazuo. Paolo La Marca e Livio Tallini, curatori dei manga Coconino Press, raccontano il maestro del fumetto giapponese insieme al giornalista Luca Valtorta, caporedattore di Robinson – La Repubblica.

Ore 19.30

Partita di calcio: Nazionale Fumettisti vs. Real Zigán (la squadra di ragazzi rom nata per iniziativa di Gipi). In apertura dialogano Gipi e Davide Reviati. (Allo Stadio Mattei, Villaggio Anic, via Mattei 4).

Ore 22:00

Coconino Krazy Party all’Hana-Bi Spiaggia 72 di Marina di Ravenna, con concerto live Cacao / live painting Rambo Pavone, Silvia Righetti, Alice Milani / Dj set.

DOMENICA 18 GIUGNO

Ore 18:00

Sofia Kovalevskaja. Vita e rivoluzioni di una matematica geniale. L’autrice Alice Milani dialoga con Elettra Stamboulis.

Ore 19:00

Hypericon. Una certa idea di futuro. L’autore Manuele Fior dialoga con Pippo Civati e Ilaria Bonaccorsi.

Ore 21:30

Pantafa. Proiezione del film di Emanuele Scaringi alla Rocca Brancaleone. In apertura il regista dialoga con Marco Taddei e La Came, autori del graphic novel Malanotte. Intervengono l’attrice Kasia Smutniak e il produttore Domenico Procacci (Fandango).