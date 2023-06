All’esposizione si aggiungono visite guidate e laboratori per bambini

Venerdì 9 giugno riapre la mostra “Come un’onda, come in volo. [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca” che era stata inaugurata lo scorso 6 maggio nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo (piazza Baracca 24) di fronte al monumento di Domenico Rambelli.

Al percorso espositivo dedicato alla figura del cavallo nell’anno di due importanti centenari, quello dell’Aeronautica Militare e quello della vittoria di un giovane Enzo Ferrari sul circuito del Savio, si aggiunge un primo calendario di incontri e appuntamenti per il mese di giugno.

Il tutto a cura del Museo Francesco Baracca e Biblioteca Trisi con queste giornate e orari di apertura: mercoledì 9.00-12.00, giovedì e venerdì 15.30-18.30; sabato, domenica e festivi 10.00-12.00 e 16.00-19.00.

L’offerta della mostra si arricchisce quindi di un programma che prevede la presentazione di nuove opere e artisti, laboratori di disegno, letture ad alta voce, uno scaffale di libri tematico per bambini, conversazioni, incontri e visite guidate.

Il percorso espositivo, che si ramifica in due grandi sezioni, parte da una ricognizione di carattere storico che vede, al centro della mappa, la figura di Francesco Baracca e la sua celebre insegna del cavallino rampante, per aprirsi e intrecciarsi poi, attraverso una serie di rimandi e triangolazioni, alle arti visive novecentesche. La seconda pista che da qui parte, coinvolge invece 53 artisti contemporanei, principalmente tra disegno e pittura, intorno alla rappresentazione e suggestione mai esaurita del cavallo nell’arte, disegnando una mostra che scardina qualsiasi intento celebrativo e rischio illustrativo a favore di un racconto plurale capace di tenere ancora vivi e presenti, il mistero, il gioco e la magia, la forza drammatica e la bellezza, l’ambiguità e l’ironia delle immagini.

Alle diciotto sale in cui si articola la mostra e lo spazio espositivo, si aggiunge ora un’altra stanza, una project room che funzionerà come spazio mobile e mutante, luogo d’incontro, di dialogo e sperimentazione, e che proporrà un programma per bambini a cura del Museo Baracca e Biblioteca Trisi tra letture e laboratori a tema.

La project room accoglierà anche, una volta al mese, l’opera di un altro artista che si aggiungerà alla costellazione di quelle già presenti.

Una stanza che sarà capace di trasformarsi e cambiare pelle molte volte, da giugno a settembre, come un vero e proprio laboratorio, fabbrica e cantiere capace di rilanciare ed espandere il progetto.

PROGRAMMA

Giugno 2023

Visite guidate alla mostra, nuove opere e incontri

Domenica 11 giugno ore 16.00 visita guidata con Massimiliano Fabbri (Direttore Museo Francesco Baracca e curatore della mostra)

Martedì 13 giugno dalle 15 alle 19 apertura straordinaria in occasione del passaggio da Lugo della 1000 Miglia storica e visita guidata alla mostra alle 18.00

Lunedì 19 giugno dalle 15 alle 19 apertura straordinaria della mostra in occasione del 105° anniversario della morte di Francesco Baracca

Giovedì 22 giugno alle 18, Salone Estense della Rocca

Il riscatto dell’eroe. Storia sociale del monumento di Lugo a Francesco Baracca

Presentazione del saggio di Giuseppe Masetti (Direttore Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e provincia) in dialogo con Giulia Garuffi (curatrice Museo Baracca). Introduce Anna Giulia Gallegati assessora alla Cultura, Biblioteca e Musei

Sabato 24 giugno alle 17 visita guidata alla mostra / alle 19 Conversazione con Federica Giulianini che espone nella project room della mostra “Il cavallo è una scommessa d’amore” un suo dipinto inedito del 2023.



Martedì 27 giugno alle 18.00 visita guidata alla mostra

Per le bambine e i bambini: laboratori di pittura, visite guidate disegnate alla mostra, letture ad alta voce. A cura del Museo Francesco Baracca e Biblioteca Trisi

Martedì 13 giugno dalle 15.30 alle 17 laboratorio di disegno e visita alla mostra 6-12 anni

Giovedì 15 giugno

dalle 15.30 alle 17 laboratorio di pittura 6-12 anni

dalle 17.30 alle 18.30 letture 6-8 anni

Giovedì 22 giugno

dalle 15.30 alle 17 laboratorio di pittura 6-12 anni

dalle 17.30 alle 18.30 letture 9-10 anni

Martedì 27 giugno dalle 15.30 alle 17 laboratorio di disegno e visita alla mostra 6-12 anni

Per tutto il mese di giugno, all’interno della sezione didattica e project room della mostra, la biblioteca allestirà uno scaffale di libri con storie bambine a tema cavalli, consultabile durante gli orari di apertura della sede espositiva.

Tutti gli incontri, i laboratori, le letture e le visite guidate, così come l’ingresso alla mostra, sono a ingresso gratuito.

Per le attività, non per la visita, è gradita la prenotazione a museobaracca@comune.lugo.ra.it / Tel 0545.38105