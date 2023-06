Dieci appuntamenti per bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni

Si intitolano “Tracce selvagge” e “Divertirsi con le parole” i laboratori gratuiti per bambini e ragazzi in programma dal 19 al 30 giugno alla Biblioteca comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10. Le iniziative fanno parte del progetto “Giugno a colori in biblioteca”.

“Tracce selvagge”, condotto da Davide Bart Salvemini, è un laboratorio di fumetto articolato in sei appuntamenti, che si rivolge a bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni. Durante il corso i ragazzi studieranno come si racconta e si disegna una storia, come si crea una copertina, come nasce e si allena l’ispirazione giungendo, a fine corso, a creare un proprio libro.

Davide Bart Salvemini è un digital artist che si occupa di illustrazione, animazione, fumetto, grafica e visual design, collaborando con musicisti, festival, stilisti, magazine, case editrici, studi di realtà virtuale, musei e maghi. Nato “dalle ceneri psichedeliche degli anni ’90”, così si definisce, è alla “costante ricerca dell’irreale traendo ispirazione tra l’oscurità dello spazio e la luce della natura, focalizzandosi su ciò che si nasconde all’occhio umano”.

Il laboratorio si terrà dalle 9.30 alle 11.30 nelle seguenti giornate:

• lunedì 19 giugno – OCCHIO ALLA PIANTA

presentazione e introduzione al fumetto

• mercoledì 21 giugno – VIAGGIARE INSIEME

come funziona la sequenzialità del fumetto e creazione di un fumetto collettivo

• venerdì 23 giugno – DETECTIVE DA BIBLIOTECA

come nasce e si allena l’ispirazione

• lunedì 26 giugno – IL RACCONTO MAGICO

come si racconta e si disegna una storia

• mercoledì 28 giugno – SOGNI ASTRATTI

come giocare con le parole e inventare storie astratte

• venerdì 30 giugno – IL LIBRO SELVAGGIO

come si crea una copertina

“Divertirsi con le parole” è invece un corso a cura di Valentina Fussi, articolato in quattro appuntamenti a cui è possibile partecipare anche singolarmente. Dallo scrivere con strumenti insoliti a creare alfabeti fantastici, il laboratorio si pone come obiettivo quello di sviluppare la creatività utilizzando un linguaggio, quello della scrittura a mano, spesso sottovalutato. I laboratori si rivolgono a bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni.

Valentina Fussi si definisce designer di oggetti, parole e spazi. E’ un’insegnante SMED (Scrivere a Mano nell’Era Digitale) e partecipa alla diffusione e promozione della calligrafia, tenendo corsi e laboratori di scrittura per adulti e bambini. Ha studiato comunicazione visiva tra Venezia e San Marino e design del prodotto a Faenza. Nei suoi laboratori porta avanti la passione per la calligrafia e le lettere, approcciandosi al mondo del disegno a mano e della costruzione delle parole con varie tecniche.

I laboratori si terranno dalle 16.00 alle 18.00 nelle seguenti giornate:

• martedì 20 giugno – SCRIVIAMO CON STRUMENTI INSOLITI

costruzione di diversi strumenti con vari materiali di recupero

• giovedì 22 giugno – DISEGNARE CON LE PAROLE

composizioni di parole per creare disegni

• martedì 27 giugno – SCRIVERE IN CORSIVO

il corsivo come scrittura quotidiana e forma d’arte personale

• giovedì 29 giugno – ALFABETI FANTASTICI

costruzione di un proprio alfabeto personale

La partecipazione ai laboratori è gratuita; l’iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni:

Biblioteca Comunale di Russi

via Godo Vecchia 10

biblioteca@comune.russi.ra.it

0544 587640