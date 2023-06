C’è tempo fino al 2 luglio per partecipare

Ha per tema “Il topo di città” la nuova edizione del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”, promosso e curato dalla Biblioteca comunale “G. Taroni” di Bagnacavallo e ispirato – in linea con la tematica triennale della Festa di San Michele – al paesaggio urbano.

Prendendo spunto dalla più nota favola di Esopo “Il topo di campagna e il topo di città”, i partecipanti sono invitati a raccontare di una personale, riportata o fantastica avventura cittadina, prediligendo la narrazione in chiave ironica.

In conseguenza dell’emergenza alluvione, i termini di consegna degli elaborati sono stati posticipati alle ore 24 di domenica 2 luglio.

Il concorso è rivolto ai soli residenti nella regione Emilia-Romagna ed è articolato in due sezioni d’autore: Under 14 e Adulti. Ogni concorrente può partecipare con un solo racconto (max 10 righe e scritto con carattere Times New Roman, corpo 12, per un totale di 910 caratteri spazi inclusi, e non dovrà essere firmato).

L’avviso e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune.

La premiazione dei racconti avverrà nella serata di lunedì 17 luglio nel chiostro della biblioteca, all’interno della rassegna Bibliocaffè.

Lo scorso anno vincitrice della categoria Adulti è risultata Silvia Montanari di Ravenna, seguita da Roberto Sabatini, sempre di Ravenna e da Claudia Gianstefani di Sant’Agata sul Santerno. A vincere la categoria Under 14 è stata Cecilia Emiliani, classe 2009, di Lugo.

Altri racconti sono stati segnalati.

La Biblioteca comunale G. Taroni è in via Vittorio Veneto 1.

Per ulteriori informazioni:

0545 280912

biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook: BibliotecaBagnacavallo