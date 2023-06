Serate a tema per i mesi di giugno, luglio e agosto: il programma

Si è svolta, presso lo stabilimento balneare Spiaggia 30, viale Caboto 30, la conferenza stampa di presentazione del calendario eventi e spettacoli del Festival di Lido di Classe 2023.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: Giacomo Costantini, Assessore al Turismo del Comune di Ravenna; Cristina Garoia, Presidente Comitato Cittadino di Lido di Classe; Tonino Montanari, Presidente del Comitato Cittadino di Lido di Savio; Giovanna Paganelli, Presidente Associazione Albergatori; Andrea Sansovini, Direttore artistico della manifestazione.

A Lido di Classe inizia la seconda edizione di Festival Lido di Classe, la rassegna estiva di spettacolo e intrattenimento. La Pineta è il simbolo del Festival di Lido di Classe 2023, una kermesse serale ricca di appuntamenti che accenderanno i riflettori del palco di Piazza Caboto, dove per tutta l’estate si avvicenderanno artisti, musicisti, comici e tanti altri ancora.

Il Festival di Lido di Classe nasce dalla voglia di rinnovare l’offerta di intrattenimento sia per i residenti sia per i turisti, dando loro la possibilità di godersi la piccola e ridente località marina in maniera divertente e spensierata, senza per forza dover dirigersi altrove.

Il progetto viene confermato per la sua seconda edizione grazie alla sinergia sviluppatasi tra tutte le componenti cittadine, sociali, politiche ed economiche di Lido di Classe. Unire albergatori, bagnini, commercianti, ristoratori, agenzie immobiliari, i Comitati Cittadini dei due Lidi, è servito a creare un gruppo di lavoro coeso e di qualità, volto a dare un messaggio positivo di riqualificazione del tempo libero e delle proposte serali di Lido di Classe.

Ecco, dunque, che il Festival di Lido di Classe vedrà alternarsi serate a tema per i mesi di giugno, luglio e agosto: spettacoli sul palco di Piazza Caboto adatti e pensati per diversi target: adulti, bambini, famiglie, ecc.

In particolare vi saranno tre eventi speciali, organizzati in collaborazione con il Comitato Cittadino di Lido di Savio: due serate di Festival Buskers (17 giugno e 19 agosto) e i fuochi d’artificio della notte di San Lorenzo (10 agosto), un gradito ritorno per due località, Lido di Classe e di savio, che si uniscono per un’ulteriore crescita della loro offerta artistica e turistica.

“Come accade per tutti i festival la vera sfida è la seconda edizione – dichiara Andrea Sansovini, Direttore artistico del festival – . La prima edizione la si fa sempre con entusiasmo, senza badare troppo ai fuori o extra budget, la terza è quella che dà stabilità e continuità. La vera sfida è essere in grado di riprogrammare la seconda edizione, dopo le difficoltà e i sacrifici economici affrontati nella prima. A Lido di Classe, grazie al Comitato Cittadino, agli albergatori e al Comune ci siamo riusciti. Così oggi siamo qua, insieme al Comitato Cittadino che ha visto il buono della prima edizione e ha voluto fortemente continuare, in modo tale da dare continuità a questa preziosa iniziativa. Quest’anno, insieme a loro, arricchiremo il Festival con gli Special Events, ovvero il 10 agosto il gradito ritorno dei fuochi della notte di San Lorenzo lanciati dalla foce del fiume Savio e visibili da entrambe le spiagge dei due lidi di Classe e di Savio, e i Festival Busker che, in due date (17 giugno e 19 agosto), vedranno 10 artisti alternarsi in altrettante piazzole tra Lido di Classe e Lido di Savio. Ai Festival Busker parteciperanno artisti di strada e circensi provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Sarà una prima edizione che vuole far sì che le nostre località balneari diventino un punto di riferimento per questo genere di spettacolo e attrattiva per artisti professionisti e di spessore. Tra loro vanno citati Otto Bassotto, Dott, Stok, Lucie (Romania), Mago Turra, Berton, Domenico Lannutti, Gabri Corbo (Spagna)”.

E’ lo stesso Sansovini a raccontare come è strutturato il resto del Festival di Lido di Classe 2023:

“Oltre agli eventi speciali, il Festival di Lido di Classe 2023 prevede altri 16 spettacoli, divisi in tre filoni principali: Bambini, Musica e Comici. Avremo spettacoli per bambini tra fiaba, musical e magia. Si alterneranno poi sul palco di piazza Caboto cover band di vario genere, scelte nel nostro panorama regionale, e musical incentrati sulle musiche che vanno dagli anni 70/80 al cantautorato, alle cover di gruppi rock e pop internazionali. La sezione comici vedrà protagonisti del Festival tre noti volti televisivi: Enrico Zambianchi, Stefano Chiodaroli e Norberto Midani, che hanno partecipato a importanti programmi TV quali Zelig, Eccezionale veramente, Colorado, ecc. Per il pubblico che ama la musica di casa nostra non mancheranno infine alcune serate di liscio tradizionale e folk romagnolo. Insomma, un programma ricco, interessante e per tutti i gusti e le età. Vi aspettiamo allora numerosi alla seconda edizione del Festival di Lido di Classe 2023!”.