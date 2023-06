Sabato 17 giugno e domenica 18 apertura prolungata del complesso archeologico di via Fiumazzo

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, sabato 17 giugno l’area archeologica della Villa romana, in via Fiumazzo a Russi, sarà eccezionalmente aperta dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

Alle ore 16.30 è prevista una visita guidata a cura dell’archeologa direttrice dell’area, dott.ssa Federica Timossi, e della restauratrice del Gruppo Mosaicisti Ravenna, dott.ssa Anna Caterino, alla scoperta di una delle ville romane urbano-rustiche meglio conservate dell’Italia settentrionale.

Una passeggiata immersi nel verde per scoprire ricchi ambienti con pavimenti a mosaico, di cui verranno raccontati i recenti restauri, e strutture dedicate alle attività agricole, tra cui si conserva un torcularium per la pigiatura dell’uva. La Villa romana, rivenuta verso la fine degli anni ’30 del 1900, esemplifica una delle tante residenze appartenenti a proprietari terrieri che punteggiavano le campagne dell’Emilia Romagna in età romana. Il suo aspetto attuale è il risultato di ampliamenti e trasformazioni successive databili tra la tarda età repubblicana (fine II – inizio I secolo a.C.) e la media età imperiale (II secolo d.C.).

Si consiglia la prenotazione al numero 0544 581357, email drm-ero.russi@cultura.gov.it.

La visita guidata è gratuita, con pagamento del biglietto di ingresso.

L’area archeologica sarà eccezionalmente aperta dalle ore 9.30 alle ore 18.30 anche domenica 18 giugno.

Ricordiamo infine che è in vigore l’orario estivo: lunedì CHIUSO; martedì ore 13.30-18.30; mercoledì, giovedì e venerdì ore 8.30-13.30; sabato, domeniche e festivi ore 13.30-18.30 (la biglietteria chiude mezz’ora prima).

Per informazioni:

VILLA ROMANA DI RUSSI

Via Fiumazzo – Russi (RA)

tel. 0544 581357