Per il Comune di Bagnacavallo sarà la trentanovesima edizione, quella che si svolgerà da venerdì 16 giugno fino al 3 settembre al parco delle Cappuccine, della rassegna di cinema all’aperto, evento culturale fondamentale per l’estate della Bassa Romagna e non soltanto. Per Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli, di Cinecircolo Fuoriquadro, sarà il diciottesimo anno all’organizzazione e alla direzione artistica.

La rassegna “Bagnacavallo al cinema. Estate 2023” è stata presentata questa mattina in municipio: sono intervenute per il Comune la sindaca Eleonora Proni, l’assessora alla Cultura Monica Poletti e la responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione Francesca Benini e per il Cinecircolo Fuoriquadro Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli.

«Saranno realizzate ottanta sere consecutive di cinema – hanno anticipato Baiardi e Gozzoli – esperienza forse unica e comunque straordinaria, non soltanto per la nostra regione, in una città delle dimensioni di Bagnacavallo. In questo momento di grande difficoltà, come gestori dell’Arena delle Cappuccine sentiamo l’urgenza di trasmettere un messaggio di speranza e solidarietà, perché sappiamo che non possiamo far finta di nulla. Ecco perché abbiamo preso una decisione importante: abbiamo scelto di confermare le sponsorizzazioni per le attività commerciali coinvolte nel nostro progetto, rinunciando al pagamento. È una scelta che anche per noi rappresenta un sacrificio, ma vogliamo offrire un gesto concreto di supporto, dimostrando che siamo al loro fianco in questo momento di ricostruzione.

Siate pronti – concludono Baiardi e Gozzoli – perché l’estate ci aspetta in quel luogo magico che è diventato l’Arena delle Cappuccine. Il nostro tempio del cinema, con la sua promessa di sorrisi e lacrime, di sogni e riflessioni.»

Soddisfazione per la nuova stagione dell’arena è stata espressa dalla sindaca Eleonora Proni, la quale ha ribadito come il cinema per Bagnacavallo sia ormai da decenni una sorta di cifra identitaria. «Non vi si rinuncia infatti – ha sottolineato la sindaca – nemmeno nei periodi più difficili perché oltre all’ottima programmazione e al grande richiamo che esercita anche verso altre zone dell’Emilia-Romagna, la nostra proposta di cinema esprime bene il senso di comunità e l’amore per la cultura nei suoi diversi aspetti che caratterizza la nostra città.»

Quest’anno l’arena parteciperà all’iniziativa “Cinema Revolution” del Ministero della Cultura, una promozione del cinema continentale con un prezzo unico per lo spettatore di 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

Per migliorare la programmazione e la selezione dei film si è deciso di dividere Il programma in due parti: la prima parte dal 16 giugno al 26 luglio la seconda dal 27 luglio al 3 settembre. Grazie a questo sarà possibile recuperare le proiezioni annullate causa maltempo e programmare possibili ulteriori incontri con registi e attori.

Come ogni anno ci sarà una selezione dei migliori film della stagione cinematografica e gli incontri di “Accadde domani” in collaborazione con Agis e Fice-Emilia-Romagna.

Nella prima parte della stagione, molto varia, si andrà da “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti a un film che ha fatto la storia come “Toro scatenato” di Scorsese, da “Rapito” di Bellocchio a “Armageddon Time” di James Gray, da “Le otto montagne” di van Groeningen e Vandermeersch a “The Whale” di Aronofsky.

Gli incontri della prima parte saranno l’11 luglio con il regista Luca Scivoletto per il film “I pionieri” e il 26 luglio con l’attore Pier Luigi Mecchia per il film “Gigi la legge”.

Nel corso della stagione saranno annunciati gli incontri successivi.

Le proiezioni inizieranno alle 21.30.

L’arena si trova in via Berti 6.

L’illustrazione di quest’anno è di Martina Sarritzu, giovane autrice di San Mauro Pascoli che ha tradotto in immagine la sua idea dell’arena delle Cappuccine.

Prezzi:

Intero (film extraeuropeo): 6 euro (ridotto 5)

Prezzo unico: 3,50 euro (film italiano ed europeo)

Abbonamento solo per film extraeuropei: 10 spettacoli 40 euro

Per informazioni:

351 8443876

cinemabagnacavallo@gmail.com

www.arenabagnacavallo.it

Facebook: Bagnacavallo al cinema

Instagram: arenabagnacavallo