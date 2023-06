L’inizio delle proiezioni è per le ore 21,30

Ancora pochi giorni e il cinema tornerà ad essere protagonista delle serate in piazza Trisi. Riparte da giovedì 15 giugno Arena del Carmine, la rassegna cinematografica organizzata dal circuito Cinemaincentro in collaborazione con il Comune di Lugo, che anche quest’estate proporrà oltre settanta serate di magia e incanto dentro il Chiostro del Carmine.

Tutto ruoterà come di consueto attorno al grande cinema: i film internazionali più premiati – come l’irriverente Palma d’Oro Triangle of sadness e il commovente The whale di Aronofsky, valso a Brendan Fraser la statuetta più ambita – si affiancheranno al meglio del cinema italiano, da Marco Bellocchio a Paolo Virzì, da Roberto Andò a Nanni Moretti. Le perle più vicine al cinema d’autore, come Gli spiriti dell’isola del sempre originale Martin McDonagh e Il corsetto dell’imperatrice, con un’interpretazione straordinaria di Marie Kreutzer, non escluderanno i film più spettacolari come Indiana Jones e il quadrante del destino. “Questo perché il cinema – dichiara Alberto Beltrani, direttore di Cinemaincentro – deve essere di tutti e per tutti; è un tuffo nelle storie altrui che, grazie alla magia della sala, diventano anche le nostre, dandoci forza e regalandoci momenti di svago quantomai necessari in questo periodo”. Una proposta così ampia si inserisce perfettamente nell’offerta del Comune di Lugo per l’estate che, a fianco dell’Arena del Carmine, prevede tanti appuntamenti cinematografici, come ad esempio la proiezione del docufilm I cacciatori del cielo, dedicato a Francesco Baracca e agli altri assi dell’aviazione nella Prima Guerra Mondiale, prevista per il 19 giugno all’aeroporto di Lugo, oppure la proiezione, a cura di Ravenna Festival, del grande classico chapliniano The Great Dictator, al Pavaglione il 21 luglio.

Anche in questa stagione di Arena del Carmine un ruolo centrale sarà attribuito agli ospiti: protagonisti del mondo della produzione cinematografica che, grazie alla collaborazione con FICE (Federazione italiana cinema d’essai) incontreranno il pubblico all’interno di serate evento, creando un’occasione per toccare con mano questo affascinante mondo. Si partirà con la regista e scrittrice Cinzia Bomoll che venerdì 30 giugno presenterà La California, suo ultimo film che racconta una storia di formazione in continuo dialogo con l’atmosfera immobile della provincia emiliana. Si passerà, il 14 luglio, al giovane regista Marescotti Ruspoli – che descriverà al pubblico le idee e il lavoro che si celano dietro al suo primo lungometraggio, Amusia – per arrivare il 25 luglio Gigi La Legge, ultimo film dell’eclettico Alessandro Comodin vincitore del Premio speciale della giuria a Locarno 2022; in sala, a presentarlo, ci sarà Pier Luigi Mecchia, protagonista di questo ritratto tenero e a tratti onirico, ma capace di affondare nel reale come raramente succede nei film.

Una novità assoluta dell’estate 2023 sarà la campagna Cinema Revolution, a cui l’arena aderirà, che prevede per tutta l’estate l’ingresso a 3,50€ a tutte le proiezioni di film italiani ed europei: un incentivo importantissimo a scegliere di godere dei film della stagione nel luogo dove possono essere davvero apprezzati appieno, la sala cinematografica, che sarà anche un’opportunità unica per scoprire il nuovo periodo d’oro che sta vivendo in tempi recenti la produzione cinematografica continentale, tornata finalmente ad essere protagonista nei più importanti festival internazionali.

Una proposta ampia e variegata – dove il cinema non sarà solo visione passiva ma anche e sopratutto confronto, ricerca e scoperta – quella offerta Cinemaincentro, insieme al Comune di Lugo, che contribuirà ad illuminare le sere estive del centro storico lughese.

Prezzi alla cassa: Intero 6,50€ Ridotto 5,00€. Serate Cinema Revolution: biglietto unico 3,50€

Apertura ore 20.30, inizio proiezioni ore 21.30

Per informazioni e programmazione:

www.cinemaincentro.com

345.9520012 (dalle 10 alle 13)

328.8633565 (dalle 21.30 alle 23.00)