Appuntamento venerdì 16 giugno alle 19; ingresso gratuito

Continua il viaggio di Ingranaggi, il festival musicale che unisce l’impresa e musica: venerdì 16 giugno alle 19 da Savini Vivai a Cotignola, in via Cenacchio 3/d, ci sarà il concerto di Popa.

Popa è una cantautrice e fashion designer lituana trapiantata a Milano. Insegna design di moda e direzione creativa al Polimoda, crea vestiti per donne chic e scrive musica. Le prime canzoni di Popa vedono la luce sulle spiagge italiane. Insieme al compositore e produttore Carlos Valderrama, Popa passa giornate osservando e riflettendo sulla cultura del vivere italiano e sull’esperienza che l’artista ha di questa dolce vita.

Le sonorità anni ’60, con percussioni e orchestrazioni di archi e fiati evocano la dolcezza del «lasciarsi andare a misticismi» mentre si cucina pasta in kimono di seta.

Le vite da copertina e i Playboy italiani che amano le cose belle e che vivono una vita all’insegna del benessere, senza mai preoccuparsi troppo del domani. Animali notturni e sogni a occhi aperti, visioni caraibiche e prese di coscienza urbane sul contesto socio economico: un’iconografia di un’Italia contemporanea. Sono questi gli elementi cardine che hanno influenzato il suono, i testi e l’immaginario dell’intero progetto artistico.

Popa con le sue canzoni crea un pop di lusso. Il suo singolo d’esordio è stato Mare di Milano, uscito nel 2020, a cui sono seguiti nel 2021 Psicomagia e Bon Vivant. Nel 2022 escono Sciura milanese e Tocco di lusso.

In apertura la presentazione di «Ci pensi mai?», la fanzine di Radio Sonora. Si tratta di un magazine digitale che sarà possibile consultare sul sito radiosonora.it: un prodotto corale, nato nella redazione di Radio Sonora con gli speaker e i volontari che vi gravitano attorno. I giovani del territorio si sono interessati al progetto, hanno deciso di crederci e di creare un vero e proprio gruppo redazionale per dare concretezza alla necessità di esprimersi liberamente riguardo ai temi più disparati. Chiunque avrà la possibilità di leggere e prendere parte al progetto, allargando la community e partecipando attivamente a una discussione riguardo ai temi che più stanno a cuore ai giovani del territorio.

Nato da un’idea del Servizio Nuove generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e realizzato in collaborazione con Radio Sonora, Ingranaggi si propone di portare concerti e performance artistiche nelle aziende, luoghi in cui, abitualmente, non si produce e non si ascolta musica. I luoghi di lavoro diventano per un giorno luoghi d’aggregazione e fruizione artistica.

Il concerto è a ingresso libero.

La rassegna è finanziata grazie a fondi europei della Regione Emilia-Romagna Por Fse 2014-2020.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a giovani@unione.labassaromagna.it.