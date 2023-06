La 2a edizione della rassegna di cinema all’aperto si svolgerà venerdì 16 giugno alle 20.30; durante l’evento saranno proiettati i corti vincitori del premio “Zavattini”

“CineSpeyer”, la seconda edizione della rassegna gratuita di cinema all’aperto in programma ai giardini Speyer di Ravenna e promossa da “CittAttiva” e da “Villaggio globale”, col patrocinio del Comune di Ravenna e col contributo di “Romagna acque” e del “Festival delle culture”, prevede, per la giornata di domani, venerdì 16 giugno, alle 20.30, una serata dedicata ai cortometraggi vincitori del premio “Zavattini”, a cura dell’associazione “Sguardi in camera aps”. Aurora Palandrani, infatti, presenterà l’ottava edizione del premio “Zavattini UnArchive”, promosso dalla fondazione “Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico” di Roma. A seguire, in collaborazione con l’istituzione “Biblioteca Classense” di Ravenna, verranno proposte delle letture per ricordare Gianni Rodari; mentre, alle 21.15, si proseguirà con la proiezione dei vincitori dell’edizione del 2022 del premio “Zavattini”.

Di seguito, l’elenco dei cortometraggi che hanno vinto l’edizione dello scorso anno del premio “Zavattini” e che verranno proiettati, nella serata di domani, venerdì 16 giugno, ai giardini Speyer di Ravenna, in occasione della rassegna dal titolo “CineSpeyer”:

“Sbagliando s’inventa”, di Alice Sagrati, di produzione italiana, del 2022, e della durata di undici minuto e quaranta secondi. Mario, un uomo solitario e nostalgico, riceve una chiamata sbagliata nella quale lo scambiano per un bambino, così si ritrova ad ascoltare una favola di Gianni Rodari. Quest’episodio innescherà una serie di riflessioni sul suo passato, sulla fantasia e sull’amicizia

“Comunisti”, di Davide Crudetti e di Paola Di Mitri, di produzione italiana, del 2022, e della durata di venti minuti. In Italia, il 1991 è l’anno in cui Davide nasceva e il comunismo moriva. È l’anno in cui un’ideologia svaniva lasciando una scia che lo porterà alla ricerca di se stesso e di chi è veramente

Infine, una breve descrizione dell’associazione “Sguardi in camera aps”, che nella serata di domani, venerdì 16 giugno, cura l’evento dedicato ai cortometraggi vincitori del premio “Zavattini”, e del lavoro che svolge: