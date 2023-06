Mercoledì 21 giugno 14 gruppi in concerto per le vie del centro, tra aperitivi e cibo da strada

Mercoledì 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, il borgo di Bagnara di Romagna accoglierà la sua seconda edizione della Festa della musica, con tanti concerti dalle 18.30 fino a tarda sera. Per le vie del centro il pubblico potrà ascoltare musica di tutti i generi, jam sessions e troverà cibo da strada, aperitivi e ristoranti aperti.

Bagnara di Romagna da giugno 2022 è entrata a fare parte del circuito nazionale ed europeo della Festa della musica. In tutta Italia la Festa della musica coinvolge quest’anno 712 città e 18.504 artisti.

A Bagnara ci saranno ben 14 gruppi musicali (dal rock al liscio, passando per disco music, folk, indie, jazz e pop) che suoneranno sparsi per il centro: AbbAround, Favole e Veleno, Fight For Fun, Gabriele Morsiani, Giò Gasdia Band, Hot Small Pans, Lazy Trio Acoustic, Paolo Ruggi, PurpleCats, Renata Tonino e Franz, Scuola di musica di Solarolo, Smashing Pumpkins Adore Tribute Band, Sonogiove e TommiJ.

L’ingresso è gratuito. La serata è organizzata dal circolo Arci Mandela di Bagnara di Romagna in collaborazione con l’Amministrazione comunale e col gruppo di Protezione civile Gives.

«Abbiamo cercato di replicare lo spirito originale della festa, quella creata nel 1982 in Francia dal Ministro della Cultura Jack Lang – ha spiegato Massimo Bellotti, presidente del circolo Mandela -. Si tratta di una iniziativa che vuole essere leggera, semplice, lontana quanto più possibile da schemi burocratici e commerciali, per permettere a tutti, artisti e pubblico, di condividere la passione per la musica senza barriere, in modo genuino e spontaneo».