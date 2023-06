Torna “Una spiaggia che legge è una bella storia”, progetto che permette ai clienti di avere i romanzi a portata di ombrellone

Nei lidi ravennati ritorna il progetto dal titolo “Una spiaggia che legge è una bella storia”. Anche durante l’imminente estate, infatti, per i clienti degli stabilimenti balneari, come affermato in una nota, sarà possibile godere del piacere della lettura, grazie alla comodità di avere i libri a portata di ombrellone.

In questo modo, continua la nota si agevolano residenti e turisti al prestito di libri, fornendo, ad ogni bagno che aderisce all’iniziativa, una scelta di cinquanta titoli, per un totale di circa seicento volumi dalle collezioni della biblioteca Classense di Ravenna. La selezione è effettuata dal personale della biblioteca sulla base della propria professionalità e tenendo conto dei diversi orientamenti di gusto dei lettori. La partecipazione al progetto è a titolo interamente gratuito da parte degli stabilimenti balneari, col prestito dei libri che va dalla metà del mese di giugno alla metà del mese di settembre.

La lettura, prosegue la nota, è un valore riconosciuto da cui dipende la crescita intellettuale e sociale di una comunità, motivo per cui la biblioteca Classense continua ad impegnarsi per promuoverla in città e nell’ampio territorio comunale. Quest’anno, inoltre, il progetto si inserisce perfettamente nell’iniziativa intitolata “Io vado a Ravenna”, una campagna di comunicazione e di promozione turistica multicanale promossa dal Comune bizantino per rafforzare, in questo particolare momento, l’immagine della città e del suo territorio. Far sapere a turisti e a residenti che è possibile coltivare la passione per la lettura anche negli stabilimenti balneari ravennati non può che arricchire l’offerta che la città mette in campo per promuovere il territorio anche attraverso le numerose iniziative culturali.

Gli stabilimenti balneari che partecipano all’iniziativa dal titolo “Una spiaggia che legge è una bella storia” sono distribuiti tra le località di Punta Marina Terme, col bagno Ettore, il bagno Nautilus beach, il bagno Perla ed il bagno Nariz; di Marina di Ravenna, col bagno Tamerici chiarago beach, il bagno Zanzibar, il bagno Sottomarino, il bagno Hana-Bi e il bagno Paradiso; e di Marina Romea, col bagno Azzurro ed il bagno Corallo beach, conclude la nota.