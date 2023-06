Il programma

Mercoledì 21 giugno alle ore 21,00 presso lo stabilimento balneare Luana Beach di Marina di Ravenna (Via Lungomare 80) avrà inizio la tradizionale rassegna letteraria Capit Incontra 2023 giunta alla sua XVˆ edizione. Ingresso libero.

Protagonista del primo appuntamento sarà Franco Gàbici con “Revival Sessanta”.

Sessant’anni fa, nel 1963, furono lanciate Roberta e Sapore di sale, due mitiche canzoni degli indimenticabili anni Sessanta. Sulle loro sempreverdi note e sull’ala di molte altre ripercorreremo quel fantastico decennio che si concluse con la conquista della Luna.

Franco Gàbici scrittore e giornalista, collabora a periodici e quotidiani fra i quali Avvenire e Il Resto del Carlino. Ha pubblicato libri di astronomia, letteratura e varie biografie, tra le quali Leo Longanesi. Una vita controcorrente con cui nel 2019 ha vinto il Premio Comisso.

L’iniziativa è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna, Luana Beach, con i patrocini di Comune di Ravenna Assessorato al Turismo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Regione Emilia Romagna.

Ogni mercoledì alle ore 19,30 il Ristorante del Luana Beach propone A cena con l’autore, un momento convivialeperi partecipanti agli incontri consistente in un piatto unico con bevande, diverso ogni sera, al prezzo convenzionato di € 15,00. Prenotazione obbligatoria: 0544 531156.

Prende il via mercoledì 21 giugno il salotto letterario della Capit, nell’accogliente cornice del Bagno Luana Beach in via Lungomare 80 a Marina di Ravenna. Saranno otto gli appuntamenti (alle ore 21,00 con ingresso libero) della tradizionale rassegna Capit Incontra che porterà sulla nostra spiaggia personalità di spessore della cultura romagnola e italiana.

Anche questa quindicesima edizione darà spazio alle tradizioni popolari della Romagna, alla letteratura, alla musica e alla storia.

Otto piacevoli occasioni di intrattenimento indicate nel seguente programma:

28 giugno: Fausto Pollio – Da Napoli a Ravenna in bicicletta… una storia da raccontare

Fausto Pollio (voce e chitarra) e Raffaello Regoli (voce e tastiera) attraverso la musica delle parole descrivono i valori, le passioni e i ricordi emozionali che alcuni luoghi sono capaci di suscitare.

Seguendo un filo narrativo faranno vivere con grinta e felicità un viaggio affascinante e fantastico.

5 luglio: Eraldo Baldini, Giancarlo Cerasoli, Davide Gnola – Pirati e corsari nel mare di Romagna (secoli XV-XIX), (Il Ponte Vecchio)

La costa romagnola, oggi spensierato luogo di vacanze estive, è stata per secoli una pericolosa frontiera frequentata da pirati e corsari. Un viaggio indietro nel tempo che racconta come le comunità costiere hanno dovuto affrontare incursioni e razzie.

12 luglio: Paolo Cavassini – Giuseppe Di Stefano: da Marina alla Scala e ritorno

Il tenore Giuseppe Di Stefano è stato uno dei protagonisti assoluti di quella “età dell’oro” della lirica fra il secondo dopoguerra e gli anni ’70. Nel periodo dei suoi primi trionfi, fu di casa a Marina, dove trascorse le estati dal 1949 al 1959.

19 luglio: Enrico Casarini – Il duetto Mina Battisti Teatro 10, 1972 (Minerva)

La sera del 23 aprile 1972, il grande varietà Rai Teatro 10, ha un ospite speciale: si chiama Lucio Battisti, il principe della musica leggera italiana, che per la prima volta incontra Mina, la regina della canzone in un’esibizione memorabile. Quella data segna anche il loro addio alle luci dello show business.

26 luglio: Paolo Cortesi – Guida curiosa ai luoghi insoliti della Romagna (Newton Compton)

Un racconto dettagliato attraverso la Romagna più nascosta, con uno sguardo approfondito sulle piccole cose che hanno caratterizzato la vita della regione ricca di meraviglie, stranezze e storie misteriose in un territorio al tempo stesso conosciuto e ancora da scoprire.

2 agosto Maximiliano Cimatti – Marina per sempre

Storia sentimentale su Marina di Ravenna attraverso il Novecento, tra delitti, ‘matti di paese’, amori proibiti e momenti indimenticabili, con omaggio finale per la Marina degli anni ’70 e ’80, quando ancora si giocava a pallone per strada, si ballava la domenica pomeriggio e in spiaggia si inventavano i racchettoni.

9 agosto Eugenio Sideri – Ernesto faceva le case (Pendragon) in dialogo con Elena De Murtas

Storie di preti e di anarchici che si ritrovano a bere vino rosso,di partigiani e di nomi di battaglia, e altro ancora, senza nostalgie ma con la pulsione di sentire, ieri come oggi, che “quello che conta nella vita è volersi bene, un pezzo di pane e la coscienza netta”, come diceva il Cardinale Ersilio Tonini.

