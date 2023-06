Il concerto sinfonico-corale si terrà martedì 20 giugno nella Basilica di S. Agata Maggiore di Ravenna

Il Conservatorio “G. Verdi” ed il Campus universitario dell’Università di Bologna (sede di Ravenna) sono lieti di invitare la cittadinanza al concerto sinfonico-corale che si terrà martedì 20 giugno alle ore 21 nella Basilica di S. Agata Maggiore di Ravenna. L’orchestra e il coro del Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna, diretti dai maestri Federico Ferri e Antonio Greco, si esibiranno insieme agli studenti dei Licei musicali “Canova” di Forlì e “Dalla” di Bologna, del Campus di Ravenna e ad alcuni docenti aggiunti, in un programma di grande spessore. L’accordo di collaborazione siglato tra il Campus universitario di Ravenna e l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e presentato alla cittadinanza lo scorso 14 dicembre, ha la finalità di creare le migliori condizioni di avvicinamento alla pratica musicale orchestrale e corale come mezzo espressivo, educativo, civico e socializzante per tutti i giovani in formazione, e si realizza attraverso l’accoglienza degli studenti iscritti all’Università nelle attività musicali del Conservatorio.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Manfrediana di Faenza, il Campus universitario, il Dipartimento di beni culturali dell’Università di Bologna e i Licei musicali forlivese e bolognese, intende offrire al pubblico il frutto dell’attività creativa e di ricerca che si svolge in seno al Conservatorio cittadino, attraverso l’esecuzione in prima assoluta di due composizioni di Maurice Ravel (gli “Epigrammes” n. 1 e 2) nell’orchestrazione di Mauro Montalbetti, docente di Composizione al Conservatorio “G. Verdi”, una nuova opera dello stesso Montalbetti, l’Air “D’amour me va tout au rebour” per soprano e orchestra, la Sinfonia “a tutta orchestra” di Angelo Mariani (in occasione del 150. anniversario della morte del direttore ravennate) nella revisione realizzata sul manoscritto conservato nella Biblioteca Manfrediana da Stefano Franceschini, docente di clarinetto al Conservatorio ravennate e direttore d’orchestra, e il grandioso Requiem op. 48 per soli, coro, organo e orchestra di Gabriel Fauré. Viene nel contempo valorizzata la “filiera” formativa musicale del territorio, con il coinvolgimento degli studenti dei licei musicali e dell’università, muovendo dall’idea di uno spirito comune offerto dalla musica che affratella e nutre la società, forma ed unisce tutti i giovani che a Ravenna vivono, sognano e si formano.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.