Tornano i Concerti in Villa nella bellissima cornice di Villa Ortolani e delle Scuderie a Voltana e la rassegna non può che partire con un gesto di attenzione verso chi è stato colpito dall’alluvione.

Dal 23 giugno al 28 luglio sei importanti appuntamenti con la musica e con l’arte.

Si inizia venerdì 23 con Lugo Music Festival e lo Sconcerto d’Amore della compagnia Nando e Maila con un concerto spettacolo comico e acrobatico. Nella stessa serata sarà inaugurata “Voltana Arte, dei linguaggi e della forma” a cura di Carmine della Corte e Aldo Savini. Saranno esposte opere di Raoul Beltrame, Filippo Maestroni, Elena Modelli, Martino Neri e Enrico Rambaldi. In occasione dell’inaugurazione ci sarà un’apericena il cui ricavato sarà interamente devoluto alle famiglie alluvionate. La mostra sarà visibile fino al 28 luglio il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 e in occasione degli spettacoli serali.

Venerdì 30 giugno “Non sparlate sul pianista” uno spettacolo in veste di salotto musicomico con Giacomo Sangiorgi, Alessandro Guidi e Matteo Farnè al pianoforte.

Venerdì 7 luglio “Le città invisibili”, un reading concerto per incontrare le città immaginate da Italo Calvino e trovarne traccia nella tradizione della canzone d’autore.

Giovedì 13 luglio l’Ensemble Trombe FVG propone Grand Tour, viaggio musicale dal Barocco alla musica da film mentre l’appuntamento di giovedì 20 luglio sarà al Santuario della Beata Vergine dell’Arginino, in via Comunetta: per la rassegna “ I luoghi dello spirito e del tempo” il Trio Auzir e Monique Mizrahi propongono “Canto delle tre religioni”, uno spettacolo dove le tre grandi religioni monoteiste convivono in musica.

L’ultimo appuntamento a Villa Ortolani è il 28 luglio con Khorakhanè in concerto con un omaggio a Fabrizio De Andrè. La direzione artistica della rassegna è di Michele Fenati tranne che per il primo concerto (nel programma del Lugo Music Festival) e per quello del 20 luglio affidata al Collegium Musicum Classense.

I concerti iniziano alle 21 e si svolgono anche in caso di maltempo. Ingresso a offerta libera tranne che per l’appuntamento del 23 giugno (intero 14 euro, under30 7 euro, under12 3 euro).