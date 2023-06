Assieme con gli spettacoli l’esposizione mercatale di «Balocchi»

L’estate si preannuncia ricca di appuntamenti per i piccoli alfonsinesi, che potranno assistere a tanti spettacoli serali in piazza Gramsci, organizzati dal Comune di Alfonsine sotto la direzione artistica di Andrea Marchi di Atuttotondo.

Dopo il primo appuntamento del 13 giugno, martedì 27 giugno sarà la volta del Gera Circus, con uno spettacolo di giocoleria ed equilibrismo, mentre martedì 11 luglio l’artista di strada Otto Panzer intratterrà gli spettatori con una divertente esibizione di clownerie; ultima data martedì 8 agosto con Shezan e il suo spettacolo di magia e abilità.

A fianco degli artisti sarà allestito «Balocchi», il mercatino dei bambini che si sposta eccezionalmente nella fascia oraria serale. Qui sarà possibile trovare scambio e offerta di oggetti usati e artigianali da e per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni; l’iscrizione, completamente gratuita, potrà essere effettuata telefonicamente o direttamente in piazza poco prima dell’inizio dell’evento.Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 20.45; l’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni per il mercatino contattare il numero 392 0155888.