Martedì 27 giugno ai giardini Speyer si rifletterà sulla parità di genere all’interno delle discipline sportive insieme all’associazione Asja Lacis. Alle ore 21 la rassegna cinematografica gratuita ospiterà infatti il documentario A pari merito? di Anita Guardigli e Carla Scala, prodotto da Asja Lacis APS in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e Assessorato allo Sport. Le registe introdurranno il loro documentario.

Otto giovani atlete, nate o comunque legate alla città di Ravenna per motivi sportivi, raccontano i traguardi raggiunti ma anche i sacrifici necessari per conseguirli. Dagli esordi in tenera età fino ai primi successi, un racconto appassionante ricco di pathos non privo di una importante lezione per tutti noi: se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, qualunque cosa questo significhi per te, devi lavorare sodo e saperti rialzare dopo le inevitabili sconfitte. Non per ultimo si delinea nei racconti il confronto con le discipline maschili, le differenze di trattamento fra uomini e donne, ed i pregiudizi a sfondo sessista che ancora sopravvivono.

L’Associazione Asja Lacis realizza progetti rivolti a tutte le fasce d’età, con attività interdisciplinari e intergenerazionali, in vari ambiti espressivi ed educativi: teatro, letture ad alta voce e performance, per favorire una cultura della tolleranza e dell’inclusione. Tra gli scopi dell’Associazione vi è quello di favorire la relazione tra generazioni per scoprire e valorizzare il patrimonio sociale e culturale insito nella biografia delle persone. Dal 1998 l’associazione conduce il progetto “Teatro e autobiografia”, utilizzando le forme artistiche che elaborano la memoria attraverso la biografia delle persone, in quanto arricchimento del patrimonio sociale e culturale del territorio. l’Associazione mira inoltre a diffondere una cultura di genere con laboratori, spettacoli e documentari che attraverso le storie di vita creano consapevolezza del contributo delle donne nella nostra società.

